µ¢Âð¤·¤¿½÷À¤¬¸¼´ØÁ°¤Ç²¥¤é¤ì¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÃ¥¤ï¤ì¤ë¶¯ÅðÈï³²¡¡½±¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤ÏÆ¨ÁöÃæ¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç12ÆüÌë¡¢µ¢Âð¤·¤¿½÷À¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë²¥¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¸á¸å9»þÈ¾²á¤®¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¾®´ä¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¡ÖÅ¥ËÀ¤¬Íè¤Æ²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È½»¿Í¤Î50Âå¤Î½÷À¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ëµ¢Âð¤·¤¿½÷À¤¬¡¢¸¼´Ø¤ÎÁ°¤Ç¸å¤í¤«¤é²¿¼Ô¤«¤ËÆß´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÆ¬¤ò¿ô²ó²¥¤é¤ì¡¢¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÆ¬¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½±¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¸½ºß¤âÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£