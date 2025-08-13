大会第8日目は京都国際と健大高崎の優勝候補同士が激突

大会屈指の好カードでまさかの“乱入”だ。第107回全国高校野球選手権は13日、第8日目が行われ、第1試合で京都国際と健大高崎（群馬）が激突した。プロ注目右腕、健大高崎の石垣元気投手の登板中、NHKの中継で流れた謎の声にSNS上では「いるよな？」「めっちゃ聞こえる笑」といった声が並んだ。

大会屈指の好投手、石垣元が7回から登板。甲子園最速タイの155キロをマークするなど剛球連発で甲子園をどよめかせていた。

石垣元は8回も続投したが、その際にNHKの中継で「カー！ カー！」とカラスの大きな鳴き声が流れた。屋外球場で、放送席がスタンドに設置してある甲子園ならではの“珍事”となった。

今年の選抜4強の健大高崎と昨夏王者の京都国際の大会屈指の好カードで聞こえてきたまさかの鳴き声に視聴していたファンも驚き。SNS上には「鳴き声が気になる」「元気すぎて」「毎日おるwww」「実況が聞こえない程のデカ声量」「元気そうで何より」「ベランダにいるのかと思った笑」といった反応が寄せられていた。（Full-Count編集部）