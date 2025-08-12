魔法界への入口が原宿に！日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」14日オープン【内覧会レポート】
東京・原宿表参道沿いに、日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が誕生する。14日のオープンを前に開催された内覧会では、世界観あふれる店内や原宿限定アイテム、そしてファン歓喜のフードメニューがお披露目された。
【画像】「ハリー・ポッター ショップ 原宿」店内の写真
■禁じられた森を歩くような没入感
店に足を踏み入れた瞬間、視界いっぱいに広がるのは、ホグワーツ魔法魔術学校の「禁じられた森」をイメージした1階フロア。木々の合間を悠々と飛びかうフクロウたちが迎えてくれ、木の幹に空いた穴をのぞくと、そこには魔法動物たちの姿も。さらに奥へ進むと、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』に登場したヒッポグリフのバックビークが堂々と鎮座。映画スタッフによって羽の一本一本まで精巧に作られており、必須のフォトスポットとなっている。
■1階：原宿限定アイテム＆4寮コーナー
1階には、ここでしか手に入らない原宿限定アイテムが並ぶコーナーや、グリフィンドール／ハッフルパフ／レイブンクロー／スリザリンの4寮をテーマにした「ハウスプライド」コーナーを設置。スウェットやTシャツ、キャップなどの普段使いできるファッションアイテムから、文具、菓子、日用品まで幅広いラインナップがそろう。原宿限定アイテムは、モノトーンでシンプルかつ洗練されたデザイン。商品棚上のディスプレイも見応え十分だ。
■2階：ホグワーツの空気感そのままに
壁に描かれたケンタウルスに見送られ、エスカレーターで2階へ上がると、頭上をフクロウが舞い、森の奥へ進むような演出が施されている。ファンならずとも胸が高鳴るはずだ。
2階は、ホグワーツの空気感そのままの特別な空間。魔法動物や人気キャラクターのプラッシュをはじめ、コレクションしたくなる多彩なアイテムが並ぶ。グラフィックデュオ「ミナリマ」のアート販売コーナーでは原宿限定アートも登場。ファン必携の魔法の杖を選べるカウンターや、ローブ刺繍・寮別ノートの名入れサービスもここで行われる。
■ハニーデュークス＆フォトスポット
『ハリー・ポッター』に登場するお菓子屋「ハニーデュークス」をイメージしたエリアでは、百味ビーンズやカエルチョコレートなど人気商品がずらり。カエルチョコレートのカードになれるフォトスポットも用意され、思い出作りにもぴったりだ。
■バタービールバーで魔法界の味を
2階の一角にはバタービールバーがオープン。冷えた「バタービール」（800円）の甘く香ばしい泡で作る“バタビひげ”ももちろん体験可能。原宿限定の「バックビークまん〜ピザフレーバー〜」（800円）は、甘いバタービールと相性も抜群だ。さらに、塩キャラメル風味の「バタービールアイス」（600円）も原宿限定の一品だ。飲食はバタービールバーエリアのみ。テイクアウト可。
魔法動物に見守られながらショッピングを楽しみ、ここだけのフードで小腹を満たす――「ハリー・ポッター ショップ 原宿」は、原宿に誕生した“もう一つのホグワーツ”。ドアをくぐった瞬間から、あなたも魔法界の住人になれる。
なお「ハリー・ポッター ショップ 原宿」は、ロンドン、ニューヨーク、シカゴ、東京、赤坂などに続く常設ショップ。店舗総面積は約900平方メートル、2フロア構成となっている。営業時間は午前11時〜午後9時。
