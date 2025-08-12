敵地・エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間11日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。3試合連続となる42号に期待がかかる。9日（同10日）の同戦で3年連続、自身4度目の40本塁打を記録。前日10日（同11日）には41号を放っていた。

6日（同7日）の本拠地・カージナルス戦では「1番・投手兼指名打者」として投打同時出場。投げては任された4回を2安打1失点で、54球で8三振を奪う快投を披露した。打者としては第2打席に左中間に39号2ランを運んで“自援護”に成功するなど、来場者に大谷バージョンを模したリングが配布された1日で見事に“主役”を張ってみせた。

8日（同9日）のブルージェイズ戦では今季9度目の3安打を記録。9日（同10日）の同戦では5回にバックスクリーンへ40号を放り込み、本拠地を沸かせていた。前日10日（同11日）には41号を記録するも、9回1死満塁の好機で空振り三振を喫していた。ここまで8月は全9試合でヒットを記録している。

ドジャースの先発は山本由伸投手が務める。今季はここまで22試合に登板して10勝7敗、防御率2.51を記録。登板間隔が中7日となった一戦で、力を出し切る。（Full-Count編集部）