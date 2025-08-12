◆米大リーグ ドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、初回先頭で２戦連発となる４１号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並び６日ぶりにキングに返り咲いた。今季１１度目の初回先頭打者弾はシーズンでは歴代８位タイ。２３年ベッツ（１２本）の球団記録に王手をかけ、２４年シュワバー（１５本）のメジャー記録も射程に捉えた。

やや泳がされ、ほぼ片手一本で捉えながら、大谷の打球は右翼席に吸い込まれた。１点を追う初回先頭。カウント１―２と追い込まれてから、８６・７マイル（約１３９・５キロ）の低めカットボールを拾った。速度１０６・３マイル（約１７１・１キロ）の一撃は、代名詞の中堅から左方向ではなく、７月１１日の敵地ジャイアンツ戦で放った３２号スプラッシュヒット以来となる右方向へのアーチとなった。２戦連発の４１号は今季１１度目の先頭打者本塁打。リーグトップのシュワバーに並び、キングに返り咲いた。

先頭弾は今季１１本目で歴代８位タイ。２３年にベッツ（１２本）がマークした球団記録に王手をかけた。１番打者として最多９０試合に出場した昨季は「どの打順でもアグレッシブに変わらず過ごしたい」と話していた大谷。今季はすでに自己最多１０６試合でリードオフマンを務め、２４年シュワバーのメジャー記録（１５本）を視界に捉えた。

昨季の５４発を上回るシーズン５６本塁打ペース。歴代最多の先頭弾記録を含め、キーワードは「辛抱」になりそうだ。１点リードの２回１死二塁では早くも申告敬遠された。３―４の８回１死二塁でも、この日２個目でリーグ最多となる今季１６個目の申告敬遠。前日に引き続いて勝負を避けられ、本拠地は大ブーイングに包まれた。大谷は「どれだけ四球をしっかり選べるか。（投球が）なかなかゾーン内に来ない時にしっかりと我慢できるのが、全体的な打席の中で大事」と我慢の重要性を口にする。ボール球を追いかけて打撃を崩す悪循環を避けるためにも、年々マークが厳しくなる中、打ちたい気持ちをグッとこらえている。

チームは救援陣が３被弾で逆転負けを喫したが、大谷は８月全９試合で安打を放ち、３戦連続マルチ安打で月間打率は４割５分７厘と絶好調。前日に現役唯一の３年連続４０本塁打を達成し史上６人目の２年連続５０発も見えてきた。昨季は８月以降に驚異の計２２発で本塁打王に輝いた背番号１７に、今年も“ラッシュ”の予感が漂う。（竹内 夏紀）