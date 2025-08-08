回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、劇場版が公開中の人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを8月8日から開始します。主人公・竈門炭治郎の羽織から発想を得た「炭治郎のえび天マヨソース」（230円、以下、税込み）、「水柱」冨岡義勇をイメージした「義勇の水の呼吸レモンスカッシュ」（480円）がコラボメニューとして販売されます。

同キャンペーンでは、2500円の会計ごとに、クリアファイルやラバーコースターといったオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを第2弾まで実施。第1弾は、オリジナルクリアファイル（全4種）で、炭治郎＆義勇、「十二鬼月」猗窩座＆童磨らが描かれたオリジナルデザインになっています。同月22日からの第2弾はラバーコースター（全4種）です。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、炭治郎らメインキャラクターがデザインされた「ラバーチャーム」（全8種）、「缶バッジ」（全15種）、「消しゴム」（全8種）がもらえます。

なお、販売が予定されていた「蟲柱」胡蝶しのぶと、しのぶの継子の栗花落カナヲをモチーフにした「しのぶ＆カナヲのピーチグレープスノー」は、「食材不備」のため、販売中止が発表されています。

くら寿司では、同日から新キャンペーン「とろとまぐろ」フェアも期間限定で開始します。定番メニュー「ビントロ」が通常価格130円のところ特別価格115円で販売。さらに、「ふり塩熟成中とろ」（280円）、「炙りとろはらす」（250円）などが楽しめます。

※価格は店舗によって、異なります。

