Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＧＫ高木駿（３６）が“二役”をこなし、２戦連続完封劇を飾る。２日の鳥栖戦で１―０勝利に貢献した守護神は、アウェー・長崎戦（９日）に向けた７日の宮の沢での練習をフル消化。プレーオフ圏の６位にいる勝ち点５差の相手との対戦へ「自分たちは歯を食いしばって勝って、上に食らいついていくしかない」と連勝を絶対目標に掲げた。

昨年の左膝前十字じん帯断裂、今年の腰椎椎間板ヘルニアから５６６日ぶりに復帰した６月の藤枝戦からチームは４勝１敗。「状態が上がってきて自然と体が動いてきている」と好感触を得ている。鳥栖戦では好セーブの連発に加え、足元の高い技術を生かして攻撃の起点となった。「より相手をしっかり見て、攻撃を組み立てる時にはどこを選ぶかとか、周囲とのつながりは意識した」。最後方からつくったリズムが、好結果をもたらした。

より強みを出せる環境もできた。鳥栖戦から４バックから３バックに変わった。「３枚にして流動性が自然と生まれるシステムになった。そういう部分でやりやすい」。ペナルティーエリア外に積極的に出てＤＦの背後のスペースを埋めるプレーは、高木の真骨頂。「僕が後ろで１枚になれば相手もプレッシャーをかけざるを得ない。そうしたら絶対にどこかは空く。相手を引きつけるためには前に出ることは必要」。“第４のＤＦ”としての役割も果たし、優位性を保ちにいく。

もちろん本職へのこだわりは強く持つ。「ゼロで行けば行くほど相手はじれて、自分たちのサッカーはしやすくなる」。持ち味をピッチで存分に発揮すれば、白星は近付く。（砂田 秀人）