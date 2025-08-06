¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶¡×Àâ¤ÏÂçÉý¸åÂà¡¢Ãæ¹ñÆâÉô¤Î°ÛÊÑ¤¬´Ø·¸¤«
°ì»þ¡¢À¹¤ó¤ËÎ®ÉÛ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶¡×Àâ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢ÆâÉô¤Î°ÛÊÑ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¡£
4Ç¯Á°¤«¤éÁê¼¡¤¤¤À¿¯¹¶Àâ
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶¡×Àâ¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤À¡£2021Ç¯3·î¡¢ÊÆ¾å±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¥½¥óÁ°ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³»ÊÎá´±¤¬¡Öº£¸å6Ç¯°ÊÆâ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò¿¯¹¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó»á¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÍèÆü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñËÉÉô²ñ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤ª¤è¤Ó³°¸òÉô²ñ¤Î¹çÆ±²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¤³¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ºÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡ËÄ¹´±¤¬¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀïÁè³«»Ï¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËÂæÏÑ¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤ë¡£Åö»þ¤ÎÂæÏÑ¤Î¸â訢ÒÙ³°¸òÉôÄ¹¤¬¡Ö½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬2027Ç¯¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀâ¤ä¼±¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¿ôÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶¡×Àâ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤Î¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤¬2027Ç¯¤ËÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£½¬»á¤¬¼¡¤Î5Ç¯´Ö¡¢ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑÅý°ì¤È¤¤¤¦Âç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢2027Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÁÏÀß100¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ø¶¯¤¤»×¤¤
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬ÂæÏÑÅý°ì¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´Ø¿´¤ÈÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£½¬»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¢¥â¥¤Éû»ÔÄ¹¡¢Ê¡½£»ÔÅÞ°Ñ°÷²ñ½ñµ¤½¤·¤ÆÊ¡·ú¾ÊÄ¹¤Ê¤É1985Ç¯¤«¤éÌó17Ç¯´Ö¤âÊ¡·ú¾Ê¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥â¥¤¤«¤é¤ÏÂæÏÑ¤ÎÎ¥Åç¤Ç¤¢¤ë¶âÌçÅç¤ÏÆù´ã¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É¶á¤¤¡£
¤¢¤ëÃæ¹ñÌäÂêÀìÌç²È¤Ï¡Ö½¬»á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Ê¡·ú¾Ê¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÂæÏÑ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÞÃæ±û¤Î¤É¤Î´´Éô¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂæÏÑÅý°ì¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö·ú¹ñ¤ÎÉã¡¢ÌÓÂôÅì¤Ç¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂæÏÑÅý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î¼êÏÓ¤È»ØÆ³ÎÏ¤òÇ§¤á¡¢½ª¿È»ØÆ³¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤µ¤¨²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤ÏÀµ¹ô¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÁÄ¹ñÅý°ì¤ÏÎò»Ë¤ÎÉ¬Á³¤À¡×¤È½¬¼çÀÊ¤¬¥³¥È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÂæÏÑÅý°ì¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
ÊÆÃæ·³»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤â
²Ã¤¨¤Æ¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤ÎÁý¶¯¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ·³¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¡¢ÊÆ·³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£º£¤«¤é30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¡ÖÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤¿ÍûÅÐµ±»á¤¬ÁíÅýÁª¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Î2¤Ä¤Î³¤°è¤òÉõº¿¤·¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¡¢·³»öÎÏ¤ÇÂæÏÑ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥óÀ¯¸¢¤ÏÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ë2ÀÉ¤Î¶õÊì¤òÇÉ¸¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ·³¤Î°µÅÝÅª·³»öÎÏ¤ÎÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£¤äÃæ¹ñ¤Ï¶õÊì3ÀÉ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ¾ïÀïÎÏ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¶¯Âç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½¬¼çÀÊ¤¬ÂæÏÑ¤ÎÊ¿ÏÂÅý°ì¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
´Î¿´¤ÎÃæ±û·³»ö°ÑÆâ¤Ç¥´¥¿¥´¥¿
¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢ÆâÉô¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£½¬¼çÀÊ¤Î¸Ä¿ÍÆÈºÛÅª»Ö¸þ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆ°¤¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀâ¤ä·³¹â´±¤¬±ø¿¦¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÅ¦È¯¡¦¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£2027Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¤ò²¼¤¹¤Î¤Ï¶¦»ºÅÞºÇ¹â»ØÆ³Éô¤ÎÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀïÆ®·×²è¤òºîÀ®¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï·³ºÇ¹â»ØÆ³µ¡´Ø¤ÎÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¡£¤½¤Î´Î¿´¤ÎÃæ±û·³»ö°Ñ¤Çº®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯6·îËö¡¢Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë¾ïÌ³°÷²ñ¤¬ÉÄ²Ú¾å¾¤Î¹ñ²ÈÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²òÇ¤¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÉÄ²Ú¾å¾¤ÏÅÞÃæ±û·³»ö°Ñ°÷¤Î¥Ý¥¹¥È¤â¼º¤¤¡¢·³¤ÎÍ×¿¦¤¹¤Ù¤Æ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¾ðÊó¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¾å¾¤Ï·³Æâ¤Ç½¬¼çÀÊ¤ÎÊ¡·úÈ¶¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¡Ö½¬»á¤ÎÂåÍý¿Í¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÄ¾å¾¤ÈÆ±¤¸·³Æâ¤ÎÊ¡·úÈ¶¤À¤Ã¤¿²¿±ÒÅìÃæ±û·³»ö°ÑÉû¼çÀÊ¡ÊÀ¯¼£¶É°÷¡Ë¤â3·î¤ÎÁ´¿ÍÂåÊÄËë¸å¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿±ÒÅì»á¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÃæ¿´Åª¤ËÃ´¤¦ÅìÉôÀï¶è¤Ç»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¡¢¸½¾ìºîÀï¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿·³¿Í¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿»á¤ò·³»ö°Ñ¤«¤é³°¤¹¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢·³»ö°Ñ¤Î¼çÀÊ¤Ç¤â¤¢¤ë½¬¶áÊ¿»á¤Î²¼¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
·³ÆâÉô¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¡¢ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ê¤É¤«¤é·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÐºÑÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤ß¤ëÃæ¹ñÌäÂêÀìÌç²È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶Àâ¡×¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£