YouTubeチャンネル「イチマルク│FREE RIDE」で公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、案内人のJukiaが新婚旅行で初来日したアメリカ人夫婦を迎え、東京の名所を巡る様子が収められている。偶然の出会いから始まった温かな交流と、夫婦の日本への期待や驚きが詰まった内容だ。



Jukiaは「日本に着いたばかりの外国人を観光案内+ホテルまで送迎する」という自身のYouTube企画「FREE RIDE」を夫婦に説明した。夫婦は結婚2日目で日本に来たばかりであり、しかも30時間もの長旅の後で「実はずっと疲れてるんだよね」と本音を漏らしつつも、Jukiaの魅力的な提案に「やってみようか」「楽しそう」と快諾した。こうして、特別なハネムーンの一日が始まった。



車中では、フロリダ出身の2人が日本を選んだ理由が語られた。「日本は夢の旅行先だからね」と語る妻に対し、夫も「歴史が好きで、昔から歴史オタクみたいな感じなんだ。好きな料理も断トツで日本食で、寿司が本当に大好きでさ。ずっと日本に来たくて、寿司を食べたりいろいろ体験してみたかったんだよね」と熱い思いを明かした。16日間の滞在で東京、沖縄、京都を巡る予定だという。



一行はまず上野公園へ向かった。歴史ある建造物や美しい自然に触れ、「とても美しいね」と妻は感動していた。偶然開催されていた「梅酒まつり」では、Jukiaが「これぜんぶ梅酒だよ」と紹介すると、140種類以上もの梅酒が並ぶ光景に夫婦は「すごいね」「ワオ」と目を丸くした。試飲ではさまざまな梅酒を堪能し、夫は「(日本酒と梅酒のミックスは)喉にガツンときたけど、飲んだら美味しかったわ」と笑顔を見せた。



続いて訪れた寿司屋では、Jukiaおすすめの「おまかせにぎり」を注文。一口食べると「(マグロが)口の中でとろけてるよ」と至福の表情を見せた。妻も「美味しいし、ホント最高だね」と満足そうだった。特にわさびが効いたカニの寿司には「これやばいわ、喉が炎上中だよ」とユーモラスに反応し、Jukiaも大爆笑だった。本場の寿司を前に夫は「期待を超えちゃってるよ」と興奮を隠せなかった。夫婦は「アメリカの(寿司)とは全然違うわ」「こっちの方がずっと美味しいよ」と本場の味を絶賛した。



旅の終わりには、Jukiaから視聴者(84歳)手作りのしおりとポケモンカードがプレゼントされるサプライズもあった。夫は「今日のことは一生忘れないよ」、妻も「最高すぎだよ、感謝しかないよ。ほんとに楽しかった」と感激していた。Jukiaの温かいおもてなしと、夫婦の日本への純粋な感動が伝わる、心温まる動画だ。

