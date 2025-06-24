¥µ¥ó¥ÀーÂÐ¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè7Àï¤¬¤³¤³6Ç¯´Ö¤ÎÄº¾å·èÀï¤ÇºÇÂ¿¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ë
¡¡NBA¤Î2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢6·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤È¤Î¡ÖNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2025¡×¤òºÇ½ªÂè7Àï¤ÎËö¤Ë103－91¤Ç²¼¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Íâ24Æü¡£NBA¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè7Àï¤¬¡ØABC¡Ù¤ÇÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô1640Ëü¿Í¡¢¥Ôー¥¯»þ¤Ë¤ÏÌó1930Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¤³¤³6Ç¯´Ö¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï²áµî2¤«·î´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ»ëÄ°¤Ç¥È¥Ã¥×7¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖNBA¥×¥ìー¥ª¥Õ2025¡×Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ØABC¡Ù¤È¡ØESPN¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ612Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤ÆÁ°Ç¯Èæ¤Ç10¥Ñー¥»¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë´ü´ÖÃæ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ215¥Ñー¥»¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë50²¯²ó¤Î»ëÄ°¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥µ¥ó¥Àー¤È¥Ú¥¤¥µー¥º¤¬ÂÐ·è¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ï¡¢2016Ç¯°ÊÍè½é¡¢ÄÌ»»20ÅÙÌÜ¤ÎÂè7Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÎ¾¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥ìー½¸¡ª