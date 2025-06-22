Ë½ÎÏÃÄ°÷¤é¤¬¥·¥Î¥®½ä¤ê¡ÄÂçºå¡¦½»Ç·¹¾¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¡È¤É¤Ä¤¹ç¤¤ÍðÆ®Áû¤®¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡»Ò¤É¤â¤äÊì¿Æ¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦Í¼Êý¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Î¥®¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆË½ÎÏÃÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ë¤É¤Ä¤¹ç¤¤¤ÎÍðÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Êá¼ê4ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¡ÄÈÜÎô¤Ê¤ï¤¤¤»¤Ä¼ê¸ý¤ÈÍÌ¾¤À¤Ã¤¿²¼È¾¿È»ö¾ð
¡¡ÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº4²Ý¤ÏÀè·î¡¢ÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¹°Æ»²ñÌîÆâÁÈ¡Ö¸¢ÂÀ²ñ¡×¤Î´´Éô¡¢µÜËÜ¤³¤ÈÍû¾»Ë§¡Ê55¡Ë¤ÈËÒÌî¤³¤ÈÃú±Ê¹ä¡Ê50¡ËÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤é48¡Á57ºÐ¤ÎÃË7¿Í¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤Ç¥Ñ¥¯¤ê¡¢¤³¤Î7¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ÎÎÂ¿Í¾´¡Ê61¡Ë¤ÈÄï¤Î´îÇî¡Ê56¡ËÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡2·î10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É½»Ç·¹¾¸ø±à±ØÁ°Å¹¡×¤Ç¾ì°ã¤¤¤Ê¶¯ÌÌ¤ÎÃË3¿Í¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢ÂçÀ¼¤ÇÇÍ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3¿Í¤ÏÍûÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃúÍÆµ¿¼Ô¤ÈÎÂ¡Ê·»¡ËÍÆµ¿¼Ô¡£¥·¥Î¥®¤ò½ä¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¢ÂÀ²ñÂ¦¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¸ò¾Ä¤Ï·èÎö¡£¥Ï¥Ê¤«¤é¥±¥ó¥«¹ø¤À¤Ã¤¿ÎÂÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¸¢ÂÀ²ñ¤¬¤Ê¤ó¤Ü¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë¤È¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤Î·ý¤¬ÎÂÍÆµ¿¼Ô¤Î´éÌÌ¤ò¡Ö¥¬¥Ä¥ó¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤ºÃúÍÆµ¿¼Ô¤¬ÇØ¸å¤Ë²ó¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÂÍÆµ¿¼Ô¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤¬´éÌÌ¤ò¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë¤É¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÂ¤Ï¥äÍÆµ¿¼Ô¥¯¥¶2¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÂ¤Ï¥·¥ã¥Ð¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉþÌò¤·¤È¤ë´Ö¤Ë¥·¥Î¥®¤ò¸¢ÂÀ²ñ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ó¤ä¡£ÎÂ¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤Î¥·¥Î¥®¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÊÖ¤µ¤ó¤«¤¤¡Ù¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤ó¤ä¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤óÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÂ¤Îº¬À¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ã¥Ð¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçË½¤ì¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢110ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡Íû¤ÈÃú¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÎÂÍÆµ¿¼Ô¤È¤â¤ß¹ç¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅ¹Æâ¤ò½Ð¤ÆÃç´Ö¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ø¡£¸¢ÂÀ²ñ¤Î»ÒÊ¬5¿Í¤¬²ÃÀª¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿ÎÂÍÆµ¿¼Ô¤ò¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¼Ö¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÂÍÆµ¿¼Ô¤ÎÄï¤¬½õ¤±¤ËÆþ¤ê¡¢ÁÈ°÷¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÞÈ¯¿Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·²¿ÅÙ¤â¼Ö¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»¤¿¡£Áê¼ê¤¬í´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤ËÄï¤Ï·»¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢ºÆÅÙ¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏ¢Ãæ¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍû¤ÈÃú¤Ï»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ»±²¼¤ÎÌîÆâÁÈ¤Î´´Éô¤Ç¡¢¸¢ÂÀ²ñ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È3¤ä¡£ºòÇ¯5·î¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹172ËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¥±¡¼¥¹5¸Ä¤òÌµ»Ü¾û¤Î¼Ö¤´¤È¶¯Ã¥¤·¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¯¤é¤ì¤¿¤ó¤¬Ãú¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÎÂ¤ÏÀÎ¤«¤éÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¡¢¤è¤¦Ùæ¤á¤´¤È¤òµ¯¤³¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤¬¡¢½Ð½ê¸å¤ÏÂ¤òÀö¤¤¡¢¥«¥¿¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¤³¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤ÇÂ¾¤ÎµÒ¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£»ö¤È¼¡Âè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ÔÌ±¤Ë¤â´í³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£