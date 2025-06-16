¡Úµð¿Í¡ÛÁ°Æü¼ºÅÀ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ2Åê¼ê¤òËõ¾Ã¡¡¥½¥íÈïÃÆ¤Î»³ÅÄÎ¶À»¤È8²ó¤ËÏ¢ÂÇÍá¤ÓÆÍ¤Êü¤·¤òµö¤·¤¿Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï16Æü¡¢¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤ÏÁ°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¤ÈÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿»³ÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢10Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¡£¤³¤ì¤ÏÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ê·Þ¤¨¤¿1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤ï¤º¤«4µå¤ÇÊ»»¦ÂÇ¤Ë¼è¤ë¤È¤¤¤¦¸«»ö¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿»³ÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â²ó¤Þ¤¿¤®¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨5²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²1¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨2ÅÐÈÄÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢2ÈÖ¼ê¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿6²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¹ßÈÄ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨4.50¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÆâÅê¼ê¤Ï¡¢Æ±Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î4ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ8²ó¤ËÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·ÀèÆ¬¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏÁ°¤Î²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤µ¤é¤ËÆÍ¤Êü¤·¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£Ê¿ÆâÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨6.23¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£