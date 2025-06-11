º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×Ä¶¿Íµ¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤ËÀä¶ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤µ¤Ì£¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤ËÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü°ÍÍê¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçºåºß½»¤ÎÃËÀ¤¬»ý»²¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¡×¤Î¡¢93Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¿ÈÇ302Ëç¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯¾Í¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥Í¥¹¤Ë¤âÀ¤³¦µÏ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢93Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ÈÇ¡¢¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡¢¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥ÉÈÇ¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£
¡¡°ÍÍê¿Í¤Ï1997Ç¯¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¼ý½¸¡£°ìÈÖ¹â³Û¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤¬10Ëü±ß¤Ê¤É¡¢¹ç·×100Ëü±ß¤Û¤É¤Ç302Ëç¤òÂ·¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´õË¾¶â³Û¤Ï¡Ö²È¤Î¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë¡×¤È2000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÕÄê²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë3800Ëü±ß¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Ï1Ëç¤Ç800Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢º£ÅÄ¤ÏÀä¶ç¡£¡ÖÌõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Ð±é¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢º£ÅÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤µ¤Ì£¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£