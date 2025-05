ビジネス街のオアシス！ 名店で腕を磨いた料理長による繊細な感性を活かした本格上海料理店（東京・茅場町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は茅場町駅近くに移転した本格上海料理店。有名店で腕を磨いた料理長による、繊細で優しい一皿を楽しめます。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

小楠国 日本橋店(東京・茅場町)

虹梅コース 写真:お店から

2025年5月、茅場町駅を出てすぐの場所に、日本橋で人気を得ていた「小楠国 日本橋店」が移転オープンしました。料理人の岡部建也氏は、18歳から料理の道へ進み「ホテル海洋」「ホテル雅叙園東京」「樓外樓飯店」など数々の中華の名店で経験を積んできました。2008年には「上海小南国 銀座店」の立ち上げに参加し、長年腕を振るい、2016年に「上海小南国 銀座店」が閉店したため、満を持して独立。「小楠国 日本橋店」の料理⻑として9年活躍してきました。

高級感のある店内 写真:お店から

新店舗は以前より広々とした店内で、白とブラウンを基調としたモダンな空間に客席は100席。上海の風景写真や紹興酒の壺などが飾られ、ジャズが流れる落ち着きのある雰囲気です。中華のスパイスが加えられた店内は、どこか懐かしさもあって心地よく、女性にも人気があります。少人数から大人数まで、それぞれに対応した個室があるので、会社の接待や会食、女子会などさまざまなシーンで重宝しそう。

大海老と春雨のXO醤炒め 写真:お店から

看板メニューは「大海老と春雨のXO醤炒め」3,080円。サイズの大きいプリプリとした大海老に、しゃくしゃくとした⻭ざわりの千切り白菜、歯応えを残して仕上げた春雨が合わさり、他にはない食感を楽しめます。海老のうまみをたっぷり含んだ春雨は、箸が止まらないおいしさ。

名物上海ダック 写真:お店から

北京ダックのように餅皮で包んで食べる「名物上海ダック」(1本・880円)は、味付けした皮付きの鴨肉を素揚げし、外はパリッと香ばしく中はジューシーに仕上げています。

家庭風豚肉の醤油煮込み 写真:お店から

他にも濃厚な上海蟹味噌のうまみがしっかり豆腐に染み込んだ「上海蟹味噌と豆腐の煮込み」2,200円や、豚肩ロースを醤油ベースのたれでじっくり煮込んだ、柔らかくジューシーな「家庭風豚肉の醤油煮込み」2,420円、辛さとコクのバランスが良い「香港風担々麺」1,430円など、魅力的なメニューが並びます。

飲茶コース 写真:お店から

メニュー選びに迷ったら、手作りの蒸し・焼き点心をはじめ、上海ダックや麻婆豆腐が楽しめる「飲茶コース」4,290円や、海老チリや上海ダックなどの本格中華が堪能できる「豫園(よえん)コース」6,380円など、コース料理がおすすめ。種類豊富に用意されているので、シーンや気分に合わせて選べます。

蘭州牛肉麺セット 写真:お店から

ランチタイムには同店の名物メニューを、サラダや点心が付いたリーズナブルなセットで楽しめます。また、平日限定で提供している、牛スネ肉煮、香菜、ラー油、煮大根をトッピングし小楠国風にアレンジした牛肉のだしが香るスープ麺「蘭州牛肉麺セット」1,100円や、辛さと痺れの刺激がクセになる「しびれ担々麺セット」1,100円なども人気です。

ランチにもディナーにも立ち寄りやすい、駅近くに移転した「小楠国 日本橋店」。香り高いスパイスと深いうまみの四川料理や、厳選した食材で作る本格的な上海料理を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

麻婆麺セット 出典:ゆっきょしさん

『■麻婆麺セット

麻婆麺、点心、サラダ、杏仁豆腐

オーダーから8〜9分で、着盆であります。

麺も点心(焼売)もアツアツ状態での提供!

杏仁豆腐のフワフワ食感が楽しめる定食です。

総括

週末のランチのお店の選択には悩まされる

事が多いのですが、こちらは平日と同じ料金で

L.O. も15:00 と使い勝手も良いお店です。

週末ランチの選店に困った時には、

再訪したいお店ですね』(ゆっきょしさん)

しびれ担々麺セット 出典:自由な食人さん

『しびれ担々麺セット

しびれを加えた担々麺!もっと、もっと刺激が欲しいと感じるあなたに!

が、メニューに記載の、担々麺の紹介文。

本当か!?

と、どれだけ痺れるのか、疑いの気持ちを持っている。笑

14:18到着。

食べ始めるが、なんとなくライスが欲しい。

ライス単品を聞くと、無料で付いた。笑

担々麺のスープは、しびれだけでなく、香りも良い。

麺は、細めだがスープの絡みは良い。

担々麺スープのねこまんまも、最高の出来。

完食。

これは、しび辛好きには、たまりません』(自由な食人さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆小楠国 日本橋店住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1-4-4 木村実業第5ビル 2・3FTEL : 050-5456-1017

文:佐藤明日香

