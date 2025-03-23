ÅÄÃæ·½¡¡Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¼ÒÄ¹¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö½¸¤Þ¤ê¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¡ÄÂçÂÎ¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢ÌçÏÆÇþ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÄÃæ¤Ï¼ãÂ¼¤È¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦¤Ë¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤¬Â¿Ê¬¡¢»öÌ³½ê¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»öÌ³½ê¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢ÂçÂÎ¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£Íè¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¼ãÂ¼¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡×¤È¤è¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢23Ç¯6·î¤«¤éÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£