»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ÆŽ¢¤¹¤´¤¤Ž£¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÄÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤Ž¢¼å¥á¥ó¥¿¥ëŽ£¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐºö
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÊÒÅÄÃÒÌé¡Ø¼å¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÇÚ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
¢
¤â¤È¤â¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÆ±Î½¤ÏÏÃ¤·¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ»ä¤Ï¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ï»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤´¹¤¨¼«Ê¬¤Ï¡×¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÊ¼è¤êÉÔÂ¤Ç»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀèÇÚ¤ò¸«¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢ÎÙ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÊ¼è¤ê¤Î°¤¤¸åÇÚ¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¸åÇÚ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀèÇÚ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ï¤¶¤ï¤¶·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÇÚ¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë
¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»þ¤äÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌµ°Õ¼±¤ËÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¡Ö³Ê¾å¤Î¿Í¡×¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤«¤éÍî¤Á¹þ¤à¡×¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ÎµÕ¡¢¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Û¤É¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶Éé¤±¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢ÅöÁ³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤Î¤°¤é¤¤¸«¤¨¤ë¤«¡©¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã±¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²¿¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤¹¤Ç¤Ëµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èæ³Ó¤Ë¤è¤ëÍî¤Á¹þ¤ß¤òËÜµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Èæ³Ó¤Ï¡¢°ìÉôÊ¬¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¥À¥á¤µ¡×¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Í´Ö¡¢Ã¯¤·¤âÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ô¤«¤Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
¢
¡ÖÃ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë¥À¥á¤À¤Ê¡×
¤¤¤Þ¤¤¤Á¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÁ´Éô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¼«¿È¡¢»Å»ö¤ò¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÉÂµ¤¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢Ã£À®¤¹¤ë¤ÈÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¿Í´Ö¤òÈþ²½¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å»ö¤È¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ë¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡Ã¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤½¤¦É¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤½¤é¤¯Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤è¤ê¹â¤¤180¥»¥ó¥Á¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀäÂÐÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ìµ°Õ¼±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÍýÁÛÁü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë¥À¥á¤À¤Ê¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤À¤È¥«¥ó°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÍýÁÛÁü¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÎÈà¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÅ°Ìë¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢»Å»ö¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Èæ¤Ù¤ëÂÐ¾Ý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¾ð¤±¤Ê¤¯»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å»ö¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Î²èÌÌ¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¼ÏÂ¤È°ã¤Ã¤ÆÎáÏÂ¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î»þÂå¡£»Å»ö°Ê³°¤Ë¤âÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ëÈÏ°Ï¤Î¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÊÒÅÄ ÃÒÌé¡Ê¤«¤¿¤À¡¦¤È¤â¤ä¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´¶¾ð¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ
20Âå¤ÇÆÈÎ©µ¯¶È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÎÐÆâ¾ã¤òÈ¯¾É¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¡£Æ±Ç¯¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»Ð¤¬¼«»à¡£»Ð¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ËÀº¿À°å³Ø¤ä¿´ÍýÎÅË¡¤òÃµµá¤·¡¢¸å¤Ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯À©ÅÙ¡¢ËÉ±Ò¾Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢´ØÏ¢¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤ËÂ¿¿ô»²²è¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼ÂÀÓ¤Ï¤Î¤Ù1Ëü5000¿Í°Ê¾å¡£´ë¶È¸¦½¤¤ä¹Ö±é¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ÏÎß·×2ËüÌ¾¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Àº¿À¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡Ö¿´¤ÎÌäÂê²ò·è¡×¤Ë¹¤¯¼è¤êÁÈ¤à¡£
----------
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´¶¾ð¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ ÊÒÅÄ ÃÒÌé¡Ë