¡È21ºÐº¹º§¡ÉÀîºêËãÀ¤¡Ê61¡Ë¡¢¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡ÖÁá´üÈ¯¸«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê61¡Ë¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤ 21ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È¶áÆ£¿¿É§¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡14Æü¤Ë¡¢21ºÐÇ¯²¼¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Àîºê¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿·º§¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤«¤éÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÄ« ÉÂ±¡¤ÇÂçÄ²¸¡ºº¤¬¤¢¤ê6»þµ¯¤¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ²¼ºÞ¤ò°û¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î²¼ºÞ¤¬¤¤Ä¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£°û¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÇÂÎ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê´¨µ¤¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ºÊ¤Î²Ö²»¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÉ×¤Ï¸¡ºº¤ÇÄ«¤´¤Ï¤óÈ´¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±µÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªÌôºÞ»È¤¦¤Î¤ÇÉÂ±¡ÉÕ¤Åº¤¤Ãæ¡×¤È°ì½ï¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Àîºê¤Ï¡Ö·ë²ÌÂçÄ²¤Ë¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¿ô¸Ä¤¢¤ê´ÊÃ±¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«ÀÚÃÇ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤¬¤ó¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤¬ Ç¯¥¤¥Á¤ÇÂçÄ²¸¡ºº¤¬É¬Í×¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡ÖÆÃ¤ËÃËÀ¤¬ÂçÄ²¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¸¡ºº¤Ë¹Ô¤¯»ö¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÄ²¸¡ºº¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨Àîºê¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×