¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÍÊÁÀä»¿ ÃæµïÀµ¹¤Ï¡È¼»ÅÊ¡É¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤È²¶¤â¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡ÛÃæµïÀµ¹¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Kis-My-Ft2¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Àä»¿¤Î¥¥¹¥Þ¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÃæµï¤ÈÍî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡£°ìÊý¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤ÏÆ±¤¸ÄáÉÓ¤È¡¢TBS·Ï¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÃç¡£¤½¤³¤ÇÃæµï¤ÏÄáÉÓ¤Ø¡ÖÆ£¥öÃ«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤ÈÄáÉÓ¤«¤é¤ÎÊÖÅú¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¡Öµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·ÄáÉÓ¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢Æ£¥öÃ«¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤ÏÌµ¤¯¤È¤â¡Ö¿ÍÊÁ¤ä¤Ê¡Á¡×¤È¿Í´ÖÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ÄáÉÓ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£¥öÃ«¡£¤¹¤ë¤ÈÃæµï¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÄáÉÓ¤ÎÆ£¥öÃ«¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¸ý¤Ë¡£Ãæµï¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ÈÉ¾²Á¤òµá¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÆ£¥öÃ«¤ÎMC¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃæµï¤Ï¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¡Ä¥¬¥é¤¬¤¨¤¨¤Ê¡ÁÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤Ë²¿Ê×¤â¸À¤¦¡×¤ÈÄáÉÓ¤¬Æ£¥öÃ«¤Î¤³¤È¤òÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£Ãæµï¤Ï¡Ö¡ÊÄáÉÓ¤¬¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤È²¶¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£¥öÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Àä»¿¤Î¥¥¹¥Þ¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡ÃæµïÀµ¹¡¢¸åÇÚ¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤òÀä»¿
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÃæµï¤ÈÍî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡£°ìÊý¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤ÏÆ±¤¸ÄáÉÓ¤È¡¢TBS·Ï¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÃç¡£¤½¤³¤ÇÃæµï¤ÏÄáÉÓ¤Ø¡ÖÆ£¥öÃ«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÄáÉÓ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£¥öÃ«¡£¤¹¤ë¤ÈÃæµï¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÄáÉÓ¤ÎÆ£¥öÃ«¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¸ý¤Ë¡£Ãæµï¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ÈÉ¾²Á¤òµá¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÆ£¥öÃ«¤ÎMC¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï¡Ö¥¬¥é¤¬¤¤¤¤¡×
¤µ¤é¤ËÃæµï¤Ï¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¡Ä¥¬¥é¤¬¤¨¤¨¤Ê¡ÁÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤Ë²¿Ê×¤â¸À¤¦¡×¤ÈÄáÉÓ¤¬Æ£¥öÃ«¤Î¤³¤È¤òÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£Ãæµï¤Ï¡Ö¡ÊÄáÉÓ¤¬¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤È²¶¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£¥öÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÌÀÆü¤è¤ë9»þ¤Î#¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤ ¤Ï?#KisMyFt2 #Æ£¥öÃ«ÂÀÊå ¤¬— ¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤ (@darekato_nakai) September 21, 2024
Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ #ÆâÅÄÍµª ¤ÈÂÐÃÌ?
¥¥¹¥Þ¥¤¡õ #ÃæµïÀµ¹ ¤Î¿©»ö²ñ¤Çµ¯¤¤¿
¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë??
Æ£¥öÃ«¤µ¤ó¡¢¥È¡¼¥¯¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹?
¤µ¤é¤Ë
¤³¤ì¤¾ #¥à¥í¥Ä¥è¥· ??
¥à¥í¤¬ÆâÅÄ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¤È¤Ã¤¿
¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï??? pic.twitter.com/fHVcOFXDwG
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û