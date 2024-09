中国に拠点を置くHONORが、12.3インチタブレットの「HONOR MagicPad 2」と折りたたみスマートフォンの「HONOR Magic V3」を発表しました。この両機種に、AIを使ってディスプレイの一部をぼやけさせ、近視を改善する機能が搭載されていることがわかりました。HONOR MagicPad2 - Introduction, features, Performance - HONOR Global

https://www.honor.com/global/tablets/honor-magicpad-2/HONOR Magic V3 - 9.2mm Foldable Smartphone - HONOR Globalhttps://www.honor.com/global/phones/honor-magic-v3/Exclusive: Honor's latest devices use AI to try to reverse nearsightedness | Android Centralhttps://www.androidcentral.com/phones/honor-magicpad-2-honor-magic-v3-ai-defocus-displayHONOR MagicPad 2は、解像度3000×1920・リフレッシュレート144Hzの12.3インチOLEDディスプレイを搭載したタブレットです。CPUはSnapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform採用で、OSはMagicOS 8.0.1(Android 14)。バッテリー容量は驚異の10050mAhで、66Wの急速充電に対応しています。MagicOS 8.0には多くのAI機能が備わっていて、音声からテキストへの変換、手書き文字の美化、数式認識などが利用可能。中でも目を引くのが近視改善を目的とした「AIデフォーカス技術」です。AIデフォーカス技術は、ディスプレイの中心を鮮明にしつつ周辺をぼやけさせることで目のピント調節を補助する機能です。同じ仕組みの視力矯正メガネが販売されていますが、HONORのAIデフォーカス技術はそうした仕組みをAIでディスプレイ上に再現するものだそうです。テクノロジー系メディア・Android Centralのニコラス・スートリッヒ記者が実際に試したところ、「説明するのは難しいですし、実際に見てみないとわからないと思いますが、印象的に機能します。この技術は、色を分離し、ある色にはピントを合わせ、他の色はぼやけさせることで機能するものです。画面の色によって色が変化したり、物体の輪郭がかすれたりして、ピントが合いやすくなったり合いにくくなったりすることもあります。これは色収差に似ており、3D映画でも見られるような調整方法です」と伝えました。YouTuberのPhoneBuff氏が動画で解説しているのがわかりやすいですが、AIデフォーカス技術をオンにすると一部の色が変化することがわかります。スートリッヒ氏は「要するに、遠くのものを見る行為をシミュレートしているのです」と説明しました。なお、AIデフォーカスは記事作成時点でYouTubeとAmazon Kindleアプリでしか動作しないとのことです。AIデフォーカスは、HONOR MagicPad 2と同時に発表されたHONOR Magic V3にも搭載されています。HONOR Magic V3は「折りたたみスマートフォンの中で最も薄い」という点が特徴で、その厚さは9.2mm。12.1mmの「Galaxy Z Fold 6」や、10.5mmの「Google Pixel 9 Pro Fold」と比べるとその数値が際立ちます。レビューしたEngadgetは「ポケットの中に2台のスマートフォンを入れているように感じられた既存の折りたたみスマートフォンとは違い、ポケットに入れても非常に快適でした。バックライトの輝度向上、ワイヤレス充電対応などいくつかの機能が追加された点が前モデルからの進化要素ですが、目を引く機能はありません」と』評価。Google Pixel 9 Pro Foldと比較したTrusted Reviewsは、「Magic V3の方が100ポンド(約1万9000円)安いのに、より薄く、薄さと湾曲したエッジと丸い角によって持ち運びやすい。さらに折り目が目立ちにくいという特徴もある。バッテリー容量も大きく、充電速度も速いが、Googleの方がAIとサポート期間の面で充実している」と評価しました。なお、HONOR Magic V3の詳細スペックは以下に記載されています。HONOR Magic V3 specification - HONOR Globalhttps://www.honor.com/global/phones/honor-magic-v3/spec/