【「スマイルフェス2024」大阪会場】開催日時: 8月3日10時~20時 8月4日10時~17時 開催場所:梅田サウスホール(大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F)

グッドスマイルカンパニーやマックスファクトリーは、8月3日より開催しているイベント「スマイルフェス2024」大阪会場にて、多数フィギュアのデコマスを初公開している。

本イベントにて初公開されたフィギュアのデコマスは、「ホロライブ」より「宝鐘マリン 三十路衣装Ver.」、「【推しの子】」より「黒川あかね Date Style Ver.」、「ダンジョン飯」より「figma マルシル」、「バニーガーデン」より「POP UP PARADE 凜 L size」が展示している。

またその他にも、「ゼノブレイド3」より「figma ユーニ」、「初音ミク 見返り美人ミクVer. -久月コラボ日本人形-」や、大阪・関西万博の公式キャラクター「ねんどろいど ミャクミャク」などのデコマスも展示している。

ペルソナ5「POP UP PARADE ノワール」

陰の実力者になりたくて!「POP UP PARADE アルファ L size・ベータ L size」

ストリートファイター6「POP UP PARADE ジェイミー」

攻殻機動隊「POP UP PARADE 草薙素子 L size」

この素晴らしい世界に祝福を!「POP UP PARADE ウィズ L size」

エルデンリング「figma 霊馬・トレント」

(C) 2016 COVER Corp.

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会

(C)2024 qureate

(C)Nintendo / MONOLITHSOFT

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)EXPO 2025

(C)ATLUS. (C)SEGA

(C)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)1995 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.