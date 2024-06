Appleは6月25日(米国時間)、「About firmware updates for AirPods - Apple Support」において、 AirPods 脆弱性 を修正したと発表した。修正された 脆弱性 Bluetooth 接続に関するもので、悪用されると攻撃者に盗聴される可能性がある。About firmware updates for AirPods - Apple Support 脆弱性 の情報 脆弱性 に関する情報は次のページにまとまっている。About the security content of AirPods Firmware Update 6A 326 AirPods Firmware Update 6F8, and Beats Firmware Update 6F8 - Apple Support

修正された 脆弱性 の情報(CVE)は次のとおり。CVE-2024-27867 - 認証に関する 脆弱性 AirPods が接続要求している状態において、 Bluetooth の通信範囲内にいる攻撃者は目的のデバイスになりすまして AirPods にアクセスできる可能性がある○対象製品ファームウェアアップ デート の対象となっている製品は次のとおり。 AirPods Proのすべての モデル AirPods 第2世代およびこれ以降の モデル AirPods MaxPowerbeats ProBeats Fit Pro○更新情報ファームウェアアップ デート 適用後のバージョンは次のとおり。 AirPods Proのすべての モデル - 6F8 AirPods 第2世代およびこれ以降の モデル - 6A 326 AirPods Max - 6A 326 Powerbeats Pro - 6F8Beats Fit Pro - 6F8○対策Appleはファームウェアバージョンを確認し、必要に応じてファームウェアアップ デート を実施するように推奨している。ファームウェアアップ デート に必要なデバイスが近くにないユーザーは、Apple StoreまたはApple認定サービスプロバイダーに予約の上、アップ デート を依頼できるという。