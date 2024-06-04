¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÌîÀ¸¤ËÌá¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¡¡¤¢¤ì¤«¤é19Ç¯...¤¢¤ÎàËüÇî¥¥ã¥éá¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¾×·âÁö¤ë
¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÌîÀ¸¤ËÌá¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ...¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯5·î29Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¤Î¤ä¤ß¤í¤¦¡Ê¡÷toruduck1¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
ÂÊ±ß·Á¤ËÑòÄê¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤Ë¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¦ÌÜ¤È¸ý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÈà¤é¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï......Èà¤é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£
31Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤ä¤ß¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾ì½ê¤Ï°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¥â¥ê¥³¥í¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç¤¹¡×
¤ó¡©¡¡¥â¥ê¥³¥í......¡ª¡©
¡ÚÃæ¸«½Ð¤·¡Û
¤½¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤â¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÀµÂÎ¤Ï¿¹¤ÎÀº¡Ö¥â¥ê¥¾¡¼¡×¤È¡Ö¥¥Ã¥³¥í¡×¡£
2005Ç¯³«ºÅ¤ÎÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇî¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤¤¤¿¤è¤Ê¤¡...¤È¡£¸¶·Á¤¬Êø¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÂçÊ¬»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤Î¤Ç¿¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÌîÀÌ£¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¤ä¤ß¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤Î¸½ºß¡Ê5·î29Æü¡Ë¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¿¹¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡õ¡Ö¿¹¤Î»Ò¶¡¡×¤Î»Ñ¤ËX¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î²èÁü¸«¤»¤¿¤é¡ØÑòÄê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦¸µ¤Î·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤Ê¤êÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê......¡×
¡Ö°¦ÃÎ¤Î±à·ÝÇî¤«¤é19Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¥¥Ã¥³¥í¤È¥â¥ê¥¾¡¼¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥â¥ê¥¾¡¼¤È¥¥Ã¥³¥íËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥â¥ê¥¾¡¼¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¾Ð¤¦¡×
¡ÖµÕ¤ËÃÏµåÇî¤Î»þ¤Ï¥à¥Ã¥Á¥ã¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¤¿¤ó¤À...¤È»×¤¦¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤w¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥â¥ê¥¾¡¼¤È¥¥Ã¥³¥í¤Ï¥â¥ê¥³¥í¥Ñ¡¼¥¯¡Ê°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡Ë¤Ç¤Ï¸½Ìò¤Ç³èÌöÃæ¡£
¥â¥ê¥¾¡¼¡¦¥¥Ã¥³¥í¤Ï¸½ºß¤â³èÌöÃæ¤Ç¤¹— ¥â¥ê¥³¥í¥Ñ¡¼¥¯ (@moricoro_park) August 6, 2023
¥â¥ê¥³¥í¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀ§Èó²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í https://t.co/akmNPgDFoU pic.twitter.com/LZh9Rby6hG
¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥â¥ê¥¾¡¼¤È¥¥Ã¥³¥í¤Ë¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£