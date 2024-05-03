岩手vs金沢 スタメン発表
[5.3 J3第12節](いわスタ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 51 深津康太
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 6 高橋峻希
DF 22 西大伍
DF 25 大和優槻
FW 9 都倉賢
FW 19 佐藤未勇
FW 32 上笹貫剣
監督
中三川哲治
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 5 櫻井風我
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
FW 6 梶浦勇輝
FW 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 井上竜太
DF 25 小島雅也
MF 7 塚元大
FW 9 土信田悠生
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 51 深津康太
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 6 高橋峻希
DF 22 西大伍
DF 25 大和優槻
FW 9 都倉賢
FW 32 上笹貫剣
監督
中三川哲治
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 5 櫻井風我
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
FW 6 梶浦勇輝
FW 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 井上竜太
DF 25 小島雅也
MF 7 塚元大
FW 9 土信田悠生
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰