[5.3 J3第12節](いわスタ)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 4 深川大輔

DF 5 佐古真礼

DF 51 深津康太

MF 11 桐蒼太

MF 13 小暮大器

MF 14 松原亘紀

MF 15 加々美登生

MF 17 新里涼

MF 30 安達秀都

FW 10 オタボー・ケネス

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 6 高橋峻希

DF 22 西大伍

DF 25 大和優槻

FW 9 都倉賢

FW 19 佐藤未勇

FW 32 上笹貫剣

監督

中三川哲治

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 38 山本義道

DF 39 庄司朋乃也

MF 5 櫻井風我

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

FW 6 梶浦勇輝

FW 10 嶋田慎太郎

FW 11 杉浦恭平

控え

GK 21 山ノ井拓己

DF 4 井上竜太

DF 25 小島雅也

MF 7 塚元大

FW 9 土信田悠生

FW 30 大谷駿斗

FW 77 マリソン

監督

伊藤彰