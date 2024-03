英ユージェニー王女が34歳の誕生日を記念し、次男アーネスト君(生後9か月)との未公開写真を披露した。その1枚は、ユージェニー王女がアーネスト君を高く抱き上げ、お互いを見つめ合う微笑ましい瞬間を捉えたものだ。同日には王女の母セーラ・ファーガソンさん(64)も娘とのツーショットを公開し、誕生日を祝う愛溢れるメッセージを添えた。ユージェニー王女が現地時間24日、次男アーネスト君を抱き上げる、微笑ましい親子ショットを自身のInstagramに披露した。

ユージェニー王女は、チャールズ国王(75)の弟アンドルー王子(64)と、元妻セーラ・ファーガソンさん(1996年に離婚)の次女だ。2018年に実業家ジャック・ブルックスバンク氏(37)と結婚し、2021年2月には長男オーガスト君が誕生。2023年5月30日には次男アーネスト君が生まれた。今回の写真は、ユージェニー王女が23日に34歳の誕生日を迎えたことを記念するもので、投稿には「最高の贈り物は私の息子達です。だから今年の誕生日は、家族と愛する人を大切にしたいのです」と愛溢れる言葉を記した。披露した写真は、半袖トップスを着たユージェニー王女が、セーターとズボン姿のアーネスト君を高く抱き上げている様子を捉えたものだ。王女は頭に白いヘッドバンドをつけ、耳にはブルーの宝石を配したドロップイヤリングを着けている。何かを話しかけているのか、大きく口を開けており、アーネスト君はそんな母親を見つめて嬉しそうな表情をしているようだ。フォロワーからは、ユージェニー王女に向けて「誕生日おめでとう!」と祝福のコメントで溢れ返ったほか、アーネスト君との微笑ましい姿に感激する声も続々と寄せられた。「とても素敵な写真。ハッピーバースデー!」「アーネスト君は、本当に可愛いわね。」「子ども達は真の贈り物よ。」「誕生日おめでとう。子どもを持つことは、最も挑戦的であるとともにやりがいのあることよ。たくさんの愛を送ります。」同日には、ユージェニー王女の母セーラさんも自身のInstagramを更新し、愛する娘との写真を公開した。写真は、山の上の岩に座るセーラさんが、隣に座るユージェニー王女を抱き寄せ、頬にキスをしている場面を捉えたものだ。そして投稿には「素晴らしい娘へ、誕生日おめでとう。あなたが素敵な女性に成長したことを、とても誇りに思っている」と記し、愛溢れるメッセージを添えた。「あなたの勤勉さ、優雅さ、優しさ、そして他人への気遣いに、私は毎日驚かされ続けている。あなたはいつも、ひょうきんで、優しくて、賢くて、思慮深い私の娘。愛してる、ユージェニー。誕生日おめでとう。」セーラさんは昨年6月に乳がんの手術を受け、今年1月には皮膚がんと診断されたことを発表した。その後、メラノーマ(悪性黒色腫)の治療手術を受けて検査の結果、がんはすべて取り除かれたことが判明した。画像は『Princess Eugenie Instagram「Happy Birthday to you my love.」「The best gift of all are my boys..」』『Sarah Ferguson(Fergie) Instagram「Happy birthday to my amazing daughter @princesseugenie.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)