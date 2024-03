メーガン妃が、お気に入りの著名フォトグラファーを自宅に招待して写真撮影してもらったことが明らかになった。米カリフォルニア州モンテシートの豪邸で撮影された写真は、メーガン妃が料理したり、子ども達と一緒にいる姿などを捉えたものだという。メーガン妃は今月14日に新たなライフスタイルブランドをローンチし、自宅で撮影されたモンタージュ動画を披露していた。妃の友人によると、今回の写真撮影は家族のポートレートで、仕事とは関係ないそうだ。

英メディア『Daily Mail Online』が現地時間20日、米ニューヨークを拠点とするフォトグラファー、ジェイク・ローゼンバーグ氏がカリフォルニア州に向かい、メーガン妃と子ども達の写真を撮影したと報じた。ジェイク氏は、女優時代のメーガン妃がTVドラマ『SUITS/スーツ』の撮影で6年間ほど過ごしたというカナダの都市トロント出身だ。これまでにメーガン妃のほか、オプラ・ウィンフリーやシンディ・クロフォード、プリヤンカー・チョープラー、デヴィッド・ベッカムなどセレブのポートレートを撮影したほか、「フェラーリ」「シャネル」「アップル」などの有名ブランドの広告も手掛けている。ジェイク氏の公式ウェブサイトでは、「彼はレンズを通して、視覚的な要素と撮影した個人との間に相乗効果をもたらし、常に彼らの最も優れた特徴を引き出す」と記している。今回『Daily Mail Online』が報じたところによると、ジェイク氏は3月初めにモンテシートにあるヘンリー王子夫妻の自宅を訪れ、メーガン妃が1人で料理をする様子、アーチー王子(4)やリリベット王女(2)と一緒にいる姿などを撮影したという。メーガン妃は今月14日に、新たなライフスタイルブランド「アメリカン・リビエラ・オーチャード(American Riviera Orchard)」のローンチを発表したばかりだ。ブランドでは食料品や食器類のほか、ホーム、ガーデン、ライフスタイル用品などを中心に扱う予定だ。ブランドの公式Instagramストーリーでは、メーガン妃がモンテシートの自宅キッチンで料理をしたり、黒いドレスを着てポーズをとる姿を捉えたモンタージュ動画を披露していた。この動画が偶然にも自宅で撮影され、妃が料理をしたり、1人で立つ姿を捉えたものだったことから、ジェイク氏による写真撮影との関連が浮上した。メーガン妃の友人は同メディアの取材に応じ、ジェイク氏による写真撮影が自宅で行われたことを認めたものの、新たなライフスタイルブランドとの関係をこのように否定した。「写真は家族のためのポートレートです。ビジネスとは関係ありません。」画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Thank you everyone for your lovely messages on The Duchess of Sussex’s birthday!」』『Jake Rosenberg Instagram「Happy Monday」「Congratulations @breitling on the launch of an icon」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)