ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÀèÃ¼¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¡ÉÀìÌç²ÈÌÀ¤«¤·¤¿¶Ã¤¤Îµ¡Ç½
ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢·Ú²÷¤ËÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê29¡Ë¡£Îý½¬Ãæ¤ÎÂçÃ«¤¬¡¢¿¿¿·¤·¤¤Îý½¬Ãå¤Î¾å¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤¥¦¥§¥¢¤ËSNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¢¤Î¹õ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä²¿¤À¤í¤¦¡Õ
¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÎý½¬±ÇÁü¡£¹õ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤ó¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤·¤Æ¤ë¤ó¡©Âç¶»¶ÚÈ¯Ã£¤·¤¹¤®¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Õ
¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤äGPS¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËGPS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆâÂ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GPS¤Ï»î¹ç¤äÎý½¬Ãæ¤ÎÁª¼ê¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤äÂ®ÅÙ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È²ó¿ô¡¢¿´Çï¿ô¡¢¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¡¢±¿Æ°Éé²Ù¡¢¥¸¥ã¥ó¥×²ó¿ô¡¢Æ°ºî¤Îº¸±¦ÂÐ¾ÎÀ¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·×Â¬¡£¤½¤Î¿ôÃÍ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±ÑSTAT Sports¼Ò¤Î¡ÖAPEX ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¡¢16¼ï¤â¤Î±¿Æ°¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¬Äê²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£¥×¥íÁª¼ê¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï63000±ß¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï2000Ç¯Âå¤Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬Áª¼ê¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÃæ¿´¤ËÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´Çï¿ô¤ä±¿Æ°Éé²Ù¤Þ¤Ç¿ô»ú¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤É¤ÎÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå³¦¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
º£´ü¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼ÆâÌî¼ê¤Ë¡ÖÈà¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ë¥¢¡É¤ÎÂçÃ«¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥¦¥§¥¢¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤à¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£