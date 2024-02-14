¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡È¼ºÎø¡É¤Î´íµ¡¡© Èà»á¤Î¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¤é¡Ä
¡¡Îø¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤«¤é¼ºÎø¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇË¶É¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¢¡1Ëü5000±ß¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¥ß¥¹¤Çº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¾µã¤¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìî¸ý¤Á¤è¤ê¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£Èà½÷¤ÏµîÇ¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾¸å¤Ë2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤¤·ëº§¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¡¢Èà½÷¤Ï²¿¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤¬¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡Èà¤¬¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÄ¶ÍÌ¾Å¹¡£¥ÉÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤À¡£
¡Ö»ä¤âÉáÄÌ¤ÎOL¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â´ÅÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤Èà¤¬Í£°ì¤½¤ÎÅ¹¤Î¥Á¥ç¥³¤À¤±¤ÏÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ê³È¯¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÃÍÃÊ¤Ï1Ëü5000±ß¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤È¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿·ºî¤äÈà¤Î¹¥¤¤½¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÇã¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö´î¤Ö¤«¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¡Ø¤¨¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡¼¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¤È¡×
¢¡¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤òÍýÍ³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇË¶É
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤À¤ó¤À¤óÏ¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤â¸º¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏLINE¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤ì¤è¤¦¡×¤È¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥à¥´¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥³¥Ã¥Á¤«¤é¤·¤¿¤éÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆµÍ¤á¤Æ¡¢1ÅÙ²ñ¤Ã¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ó¤Ê¹âµé¥Á¥ç¥³ÇúÇã¤¤¤¹¤ë½÷¤È¤ÏÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!! ¤Ã¤Æ¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¤±¤É¡Ø¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¡Ù¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÃË¤Ï¥³¥Ã¥Á¤«¤é´ê¤¤²¼¤²¤À¡ª¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÆü¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ÊÌ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍýÌðÍý¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¥Á¥ç¥³¤òÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ç¥³¤Ë1Ëü5000±ß¤Ç¤¹¤è¡© º£¸å¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡ª ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡ª¡×
¢¡Èà»á¤¬¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡¡¹â¤¤¥Á¥ç¥³¤òÇã¤¤¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Á¤è¤ê¤µ¤ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢ÂçÃ«·ÃÈþ¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤¬¥Á¥ç¥³¤Ï¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ç¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô¤ÎÅ¹¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÎó¤ò¸«¤Æ»ä¤¬¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº®¤ó¤Ç¤¤¤ëÅ¹¤â¡¢ÊÂ¤Ö¤Î¤âÂç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡·ÃÈþ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¦¤ï¤¡¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÈà¤âÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£²¶¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ì±þ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤À¤«¤é¤¢¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¤Ï²ñ¼Ò½ª¤ï¤ê¤Ë¹çÎ®¤·¡¢°ì½ï¤Ë³°¿©¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÊ¿Æü¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯Èà»á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÃÇ¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤¦¤Á¤Ë¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤éÉÔµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¿²¤ë¤«¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡©¡Ù¤È»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡1Ëü5000±ß¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¥ß¥¹¤Çº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¾µã¤¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìî¸ý¤Á¤è¤ê¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£Èà½÷¤ÏµîÇ¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾¸å¤Ë2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤¤·ëº§¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤¬¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡Èà¤¬¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÄ¶ÍÌ¾Å¹¡£¥ÉÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤À¡£
¡Ö»ä¤âÉáÄÌ¤ÎOL¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â´ÅÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤Èà¤¬Í£°ì¤½¤ÎÅ¹¤Î¥Á¥ç¥³¤À¤±¤ÏÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ê³È¯¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÃÍÃÊ¤Ï1Ëü5000±ß¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤È¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿·ºî¤äÈà¤Î¹¥¤¤½¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÇã¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö´î¤Ö¤«¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¡Ø¤¨¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡¼¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¤È¡×
¢¡¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤òÍýÍ³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇË¶É
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤À¤ó¤À¤óÏ¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤â¸º¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏLINE¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤ì¤è¤¦¡×¤È¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥à¥´¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥³¥Ã¥Á¤«¤é¤·¤¿¤éÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆµÍ¤á¤Æ¡¢1ÅÙ²ñ¤Ã¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ó¤Ê¹âµé¥Á¥ç¥³ÇúÇã¤¤¤¹¤ë½÷¤È¤ÏÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!! ¤Ã¤Æ¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¤±¤É¡Ø¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¡Ù¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÃË¤Ï¥³¥Ã¥Á¤«¤é´ê¤¤²¼¤²¤À¡ª¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÆü¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ÊÌ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍýÌðÍý¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¥Á¥ç¥³¤òÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ç¥³¤Ë1Ëü5000±ß¤Ç¤¹¤è¡© º£¸å¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡ª ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡ª¡×
¢¡Èà»á¤¬¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡¡¹â¤¤¥Á¥ç¥³¤òÇã¤¤¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Á¤è¤ê¤µ¤ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢ÂçÃ«·ÃÈþ¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤¬¥Á¥ç¥³¤Ï¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ç¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô¤ÎÅ¹¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÎó¤ò¸«¤Æ»ä¤¬¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº®¤ó¤Ç¤¤¤ëÅ¹¤â¡¢ÊÂ¤Ö¤Î¤âÂç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡·ÃÈþ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¦¤ï¤¡¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÈà¤âÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£²¶¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ì±þ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤À¤«¤é¤¢¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¤Ï²ñ¼Ò½ª¤ï¤ê¤Ë¹çÎ®¤·¡¢°ì½ï¤Ë³°¿©¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÊ¿Æü¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯Èà»á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÃÇ¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤¦¤Á¤Ë¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤éÉÔµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¿²¤ë¤«¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡©¡Ù¤È»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×