³Æ³¬¤Î´Ç¸î»Õ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¥¯¥º¤ÊÃËÀ°å»Õ¤â¡Ä¡ÖÃËÀ¤Î·ëº§¤·¤¿¤¤½÷À¤Î¿¦¶È¡×1°Ì¤Î´Ç¸î»Õ¤òÁÀ¤Ã¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤ë¾ð»ö¤ä»ö·ï¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¤¬Àè·îÈ¯É½¤·¤¿º§³èÃæ¤ÎÃË½÷2402¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö´Ç¸î»Õ¤Îº§³è»ö¾ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃËÀ¤Î·ëº§¤·¤¿¤¤½÷À¤Î¿¦¶È¡×¤Ç¤Ï´Ç¸î»Õ¤¬£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÃËÀ¤«¤é¥â¥Æ¤ë»Å»ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÊ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ø°å»Õ¤Î¤È¤âÎÉ±ï¡Ù¡Ø¥Êー¥¹¤Î¤È¤âÎÉ±ï¡Ù¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°åÎÅ¶È³¦¤ÎÎø°¦¡¦·ëº§¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌøÀî·½»Ò¤µ¤ó¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
³Æ³¬¤Î´Ç¸î»Õ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¥¯¥ºÃËÀ°å»Õ
2·î14Æü¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÇ¤âÎø¿´¤¬¿§¤á¤½Ð¤¹1Æü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Îø°¦¤Ï¤³¤ê¤´¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ ¡ÈÇò°á¤ÎÅ·»È¡É¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë´Ç¸î»Õ¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤é¤·¤¯¡¢¡ÖÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ç¤Ï³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¿ÇÎÅ²Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬°ã¤¦¤È´Ç¸î»ÕÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç³èÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë³Æ³¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ç¸î»Õ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ°å»Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÌøÀî¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·ëº§¼°¾ì¤âÆü¼è¤ê¤â¤¹¤Ù¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ëÃËÀ°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î½÷À¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸å¡¹È¯³Ð¡£¤¿¤À¡¢·ëº§¼°¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤Î¶µ¼ø¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ¼ø¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢·ë¶É¤ÏÇ¥¿±¤·¤¿½÷À¤Î¤Û¤¦¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼°¤â¤½¤Î2¿Í¤Çµó¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦»ö¾ð¤ÎÆÃ¼ì¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸ÉÂ±¡¤Î½÷À°å»Õ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ°å»Õ¤Ï¡¢¸¦½¤°å¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¦½¤°å¤ÏÃËÀ°å»Õ¤«¤é¤Õ¤À¤ó¡ØºÊ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è～¡Ù¤È»¶¡¹Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸¦½¤°å¤¬»Å»ö¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë½÷À°å»Õ¤«¤é°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£ÃËÀ°å»Õ¤ÎÏÃ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À°å»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¦½¤°å¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
ºÆº§¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÉÔÎÑ¤¹¤ë¿Í¤â
°ÛÀ´Ø·¸¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤°å»Õ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°å»Õ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£°ìÈÌ´ë¶È¤è¤ê¤â¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÃË½÷¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤â¤È¤è¤ê´Ç¸î»Õ¤¬ÃËÀ°å»Õ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌøÀî¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡ÖµëÎÁ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°å»Õ¤Ï´Ç¸î»Õ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤È¼ýÆþº¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ì¤ÐÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³Î¿®¤Ç¤¤ë°ÛÀ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ØÀäÂÐ°å»Õ¤È·ëº§¤¹¤ë¡ª¡Ù¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¡Ø´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤òÎø°¦´¶¾ð¤È´Ö°ã¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÀÍß¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°å»Õ¤ÎµëÎÁ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÆÃÀ¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö´Ç¸î»Õ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÀ¸Íý¸½¾Ý¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£ÀÍß¤â°ì¼ï¤ÎÀ¸Íý¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÀÍß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÅöÁ³¡¢Á´°÷¤¬Á´°÷¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£´²ÍÆ¤Ê¤È¤³¤í¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
Áê¼ê¤Î»Å»ö¤òÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë
ÌøÀî¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¥Êー¥¹¤¬º§³è⁉ º§³èÌÂ»Ò¤Î¥Êー¥¹¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ®º§¤¹¤ë¥Êー¥¹ÀìÌç·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Êー¥¹¤¬º§³è¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢ÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬～¡Ë¤Ç¤Ïº§³è¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢´Ç¸î»Õ¤¬º§³è¡¦Îø³è¤Ç¶ìÏ«¤·¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÌøÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê°å»Õ¤¬¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡ÖÀè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹âµë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°å»Õ¤Ï´Ç¸î»Õ¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ø¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£´Ç¸î»Õ¼«¿È¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃËÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤½¤Î»Å»ö¤ÏÃ¯¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£»Å»ö¤ËÇ®°Õ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢±ÄÍø¼çµÁ¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¡ÈÁª¤ê¹¥¤ß¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¹¤°¤ËÀ®º§¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
ºÇ¸å¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÌøÀî¤µ¤ó¤Ë¡¢º§³è¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·èÃÇÎÏ¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡Ö»ä¤ÎÁêÃÌ½ê¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆþ²ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ñÎà¤ò¤¹¤°¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Æþ²ñ¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÀ®º§¤·¤ä¤¹¤¤¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¤Ë¡ØÆþ²ñ¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·èÃÇ¤Ç¤¤º¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¿Í¤ÏÀ®º§¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤â¡¢È¿ÂÐ¤ËÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÀ®º§Âà²ñ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÖ¤È·É±ó¤»¤º¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î°Õ¸«¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤Æþ¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¿®¤¸¤ÆÆó¿Í»°µÓ¤Ç¿Ê¤á¤ë¿Í¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°åÎÅ¶È³¦¤ÏÊÄº¿Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤½¤Î¶È³¦¤ÇÆÃÍ¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ