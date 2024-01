冬の寒さが厳しいことで知られる米ミシガン州で今月1日午後、交通違反で警察に停止命令を出された男が逃走し、極寒の川に飛び込んだ。しかし男は川に押し流されて沈んでしまい、二度と浮上することはなかったという。当時の緊迫したボディカメラの映像とともに、ミシガン州のニュースサイト『WOOD-TV』などが伝えた。

米ミシガン州カラマズーで1日午後4時30分頃、地元警察がナンバープレート違反のバイクを発見し、運転していた男に道路脇に停止するよう指示した。

ところが男はバイクを停止せずにそのまま逃走し、警察に追われる身となった。そしてしばらくすると、バイクが何らかのトラブルを起こして動かなくなり、バイクを乗り捨て逃げ出した。

当時の様子は警察官のボディカメラが捉えており、男が退役軍人記念公園を横切り、フェンスを乗り越えてカラマズー川に飛び込む様子が映し出される。それを見た警察官は「ストップ! ストップ!」と叫んでいるが、男は止まらずに泳ぎ始め、警察官は橋の上から男を追った。

警察官はその後、無線で「男は川の真ん中にいる。どうやら諦めたようで川の中を歩いているよ」と報告しながら走っており、男には「君は刑務所行きだよ。もう諦めろ!」と大声で伝えている。

しかし男は再び泳ぎ始め、警察官は応援を要請しながら「彼は川を泳いで下ろうとしている。でも間もなく低体温症を起こすだろうね…。これは絶対、応援部隊が必要だ!」と説明。その後、「彼は泳ぐのが難しいようだ。水の中に沈んでいくぞ…。もし誰か、ロープか何か投げられるものを持っていたらすぐにでも必要だ。彼は溺れているようだぞ!」と危機が迫っていることを報告した。

この間、現場には次々と警察車両が到着。男は一度溺れかけたものの立ち上がって歩き始めたようで、警察官が「こっちに来るんだ。さもなければそこで死ぬぞ! カモーン」と呼びかけている。

しかしその直後、男は川の流れに押されて溺れ、警察官が川岸のそばで「沈んでしまったぞ! 今から川に入って連れ戻す…。男はあの木のそばにいる」と叫ぶのが聞こえる。そして別の警察官が川に飛び込もうとするが「もう姿が見えない。見えなくなってしまった」と溜息をもらした。

なお、川には警察官2人が飛び込んだものの男は浮上せず、現場では空からだけでなく、レスキューボート、カヤック、ダイビングチームによる捜索が行われた。しかしながら翌日になっても男を発見できず、地元警察は3日、当時の動画を公開して情報提供を呼びかけた。

事件から1週間。捜査に進展はなく、動画を見た人からは次のようなコメントが寄せられた。

「あの状態ではきっと助からないだろう。」

「交通違反で命を犠牲にするなんて!」

「交通違反ではなく、何か別の件で指名手配されていたのだろうね。いずれにしてもこんなことで一生を無駄にするなんて、なんてクレイジーなんだ。」

「人生は選択の連続。自分からあのようなつらい状況に追い込むなんて…。」

「凍りそうな川で泳ぐのがいかに大変か…。彼はきっと溺死しているよ。」

「あの川に飛び込み、男を救おうとした警察官の勇気を称賛したい。」

「警察官はいい仕事をしたと思うよ。」

ちなみに昨年10月には、米ニューヨーク市警察(NYPD)が高架交差路の上から飛び降りようとする男性を説得。当時の警察官のボディカメラの映像をX(Twitter)に公開したところ注目された。2人の警察官は約40分をかけ、男性に「人生は美しい」「どうか諦めないでくれ」と必死に語りかけていた。

