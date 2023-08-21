㊙¥Í¥¿Ï¢È¯¡ª 2023¥×¥íÌîµå¡Ö¿¿²Æ¤Î²øÃÌ¡×Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ
Áá¤¯¤âÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡£ÆÈÆÃ¤ÎÌîµå´ª¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬¶²¤ì¤ë¥¥ã¥é¤Î¤Û¤¦¤Ï......¾ÜºÙ¤ÏËÜÊ¸¤è¡¢¤ª¡¼¤ó
ËèÇ¯ÌÔ½ë¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤À¤¬¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤ä¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Î¥á¥É¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢¿Í»ö¤ä·ÀÌó¤Î±½ÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡Ö²øÃÌ¡×¤Îµ¨Àá¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ¿Í»ö¤ä¤é¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Î½è¶ø¤ä¤é¤ÎÏÃÂê¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ì¹âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÆü¡¹¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÈë¡×¥Í¥¿ÍðÈ¯¤ÎÊ¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±½ÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥×¥íÌîµå³¦¤Î¡Ö²øÃÌ¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Éâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤ëÂåÉ½´ÆÆÄ¸õÊä¤ÎÌ¾Á°
5·î²¼½Ü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¸¡»¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¼«¼çÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦»³Àî¡£º£µ¨Ãæ¤Î1·³Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤è¤¦¤À
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡º£²ó¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¶¯À©À¸òÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿À¾Éð¤Î»³ÀîÊæ¹â¤ÎÏÃ¤«¤é¡£Á°Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³Í¡Ê¤È¡Ë¤Ã¤¿¼çË¤¤Î¸½¾õ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà²øÃÌá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À......¡£
µ¼Ô£Á¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤âº£µ¨¤Î1·³Éüµ¢¤ÎÌÜ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô£Â¡¡º£¤Ï¸¡»¡¤ÎÈ½ÃÇÂÔ¤Á¤À¤±¤É¡¢µ¯ÁÊ¤Ê¤é²ò¸Û¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤âºÇÄã1Ç¯¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç1¡¢2Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢à¤ß¤½¤®á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£
µ¼Ô£Ã¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÎÊü½Ð¤ÏÇ»¸ü¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÏÊÕµ×¿®GM¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÂ¾µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡³Î¤«¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦À¾Éð¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Í¡£
£Á¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Î´Ø¿´»ö¤Ï°ÜÀÒÀè¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ±°ì¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é......¤ä¤Ã¤Ñ¤êµð¿Í¡©
£Â¡¡¤Ç¤â¡¢2021Ç¯¤ËµåÃÄÆâ¤ÎÉÔ¾Í»ö¥ì¥Ù¥ë¡ÊÆ±Î½¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿ÃæÅÄ æÆ¤òÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³Í¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÀ¤ÏÀ¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤¿¡£ÃæÅÄ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢»³Àî¤ò³Í¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
£Ã¡¡¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤È¤â¤È»³Àî¤¬FA¤Ç¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿à°ÕÃæ¤ÎµåÃÄá¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¼¡¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¿Í»ö¡£¤³¤Îµ»ö¤¬À¤¤Ë½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Ï³Î¤¿¤ë¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¡Ö¤Õ¤¿¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤â°ì¼ï¤Î²øÃÌ¤À¡£
£Á¡¡6·î¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°´ÆÆÄ¤¬ÆâÄê¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤È¤«¡¢¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±½¤âÎ®¤ì¤¿¡£
£Â¡¡¹â¶¶Í³¿¡¦µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÃÇ¤Ã¤¿Àâ¡×¤â¤¢¤ë¡£
£Ã¡¡É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ï¡¢¹©Æ£»á¤è¤êÁ°¤Ë¡¢NPB¤¬ËÜµ¤¤Ç¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²Ì¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Àµ¼°¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÌ¿¤Ï¡Ö¹©Æ£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤«¤Ê¡£
£Á¡¡¹©Æ£»á¤¬¤´ÇË»»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ÎàÊÝ¸±á¤È¤·¤Æ¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¡¦µð¿Í¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤Ë¤âÂÇ¿Ç¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
£Â¡¡Ì¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤Ï¤¢¤ë°ìÊý¡¢µð¿Í¤Ç¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌ¯¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ1·³¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸¶ Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤ÈÌîµå´Ñ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¸¶À¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
£Ã¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤«¤Í¤¿ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤¬¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£³Î¤«¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¤ÏWBC¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢·¬ÅÄ»á¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ëàÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èá¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¼õ¤±¤â¥á¥Ç¥£¥¢¼õ¤±¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤êàÂç·êá¤È¤·¤Æ»þÀÞ¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ¡¦U¡Ý12»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¡£¥È¥Ã¥×ÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥ÁÎò¤â¤¢¤ë¤·¡¢µð¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Îò¡¦¥³¡¼¥ÁÎò¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃæÆü¥«¥é¡¼¤Î¶¯¤¤Ìîµå¿Í¤À¤è¤Í¡£
£Á¡¡ÃæÆü¿·Ê¹Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤«¤éÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¡×¤È¤¤¤¦à°æÃ¼»Ù»ýÇÉá¤âÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£Â¡¡ÃæÆüµåÃÄ¤«¤é¤â¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£ËÜ¿Í¤Ë¤â¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁÀ¯¸¢¤¬¤¢¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¤À¤«¤é¡¢¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÅ¥½®¤Ë¾è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Í¡£
£Ã¡¡´ÆÆÄ¼¡Âè¤Ç°ì½ï¤Ë¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Æ¡¢¤È¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï°¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ºå¿À¤¬¹¥Ä´¤Ç¤ß¤ó¤Ê½õ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¤ª¡¼¤ó
WBCÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ª»³»á¡Ê¼Ì¿¿¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î»Ïµå¼°¡Ë¡£Ç¯Ëö¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡©
¥Ç¥¹¥¯¡¡°ìÊý¡¢¤¹¤Ã¤«¤êà¹ñÌ±Åª¾å»Êá¤È¤Ê¤Ã¤¿·ª»³±Ñ¼ù¡¦Á°ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£
£Á¡¡Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂ¾µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤ÐµåÃÄ»Ë¾å½é¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ê¤é½¸µÒÎÏ¤ÏÈ´·²¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤òÂà¤¤¤Æ¤âGM¤È¤·¤ÆÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Ë»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¸¶´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
£Â¡¡·ª»³»á¤Ë3Ç¯¤¯¤é¤¤Ç¤¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°¤Éô¿µÇ·½õ¥Ø¥Ã¥É·ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ä¹â¶¶»á¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¡¢¤È¡£
£Ã¡¡¤¿¤À¤·ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ÀÌó´ü´Ö¤ò1Ç¯»Ä¤·¤¿º£¥ª¥Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬Í¦Âà¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ª½ç°Ì¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¡£¼ã¼ê¤â¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤º¡¢¾¡¤Æ¤â¤»¤º¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·Á¤À¤±¤Ç¤â£Á¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢CS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¡Ö³Ê¹¥¤¬¤Ä¤¯Àï¤¤Êý¡×¤ò¤·¤¿¤é¡¢Î±Ç¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£
£Á¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ÎÆ¬ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ïº£¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Î¼ó¤ËÎë¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤Î²øÃÌ¤Ç¤¹¡£
£Â¡¡·¬ÅÄ»á¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¿ôÇÉ¤ÎàÈ¿¸¶ÇÉá¤¬Ã´¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
£Ã¡¡ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÎÌÜ¤Ï¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤âÅÀÅô¤·¤Æà¥¢¥ìá¡Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡Ë¤¬¤Û¤ÜÅö³Î¾õÂÖ¤Îºå¿À¤Ë¤ÏÉÝ¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
£Á¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¹¤Í......¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤¬......¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤ó¡©
£Á¡¡......Ì¯¤ËÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
£Â¡¡ÉÝ¤Ã!!
£Ã¡¡¤½¤ì¤Ï²øÃÌ¤À¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡Ç¯¼è¤Ã¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡£
£Á¡¡ºå¿À¤Ç¤ÎÁ°À¯¸¢»þ¤Ï¡¢1Ç¯»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄÉÕ¤¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¤¤¤Þ¤·¤¿......¡£
£Â¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ»þÂå¤â¡¢¥¥Ä¤µ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤¬......¡£
£Ã¡¡¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡×Í¥¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡º£¤â¼ã¤¤Ã´Åöµ¼ÔÏ¢Ãæ¤Ï¡¢ËèÆüÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼èºà»ÑÀª¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
£Á¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¡ÖÌîµåIQ¡×¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¸½Ìò´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ï°ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£¼þ°Ï¤Ø¤ÎÍ×µá¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¡£
£Â¡¡º£¤ÏÃ±½ã¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤â¤·¤³¤³¤«¤éÂçÏ¢ÇÔ¤·¤Æ2°Ì¡¢3°Ì¤ÈÍî¤Á¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é......¡£
£Ã¡¡´èÄ¥¤ì¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª
¢£¥Ð¥¦¥¢¡¼ÁèÃ¥Àï¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¡©
¥Ç¥¹¥¯¡¡´ÆÆÄÌäÂê¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Æ£ËÜÇî»Ë´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹©Æ£¤ò¸Æ¤ÓÌá¤»¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â......¡£
£Á¡¡À¤Âå¸òÂå¤Î»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤ÎºÙ¤«¤µ¡¢¼ê·ø¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À......¤È¤¤¤¦ÉÝ¤¹¤®¤ë¼ÂÎã¡£
£Â¡¡°ì±þ£Á¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡Ê8·î17Æü»þÅÀ¡Ë¤±¤É¡¢¤¢¤Î12Ï¢ÇÔ¤Ê¤ó¤Æ¾¯¤·¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£
£Ã¡¡µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª2·³´ÆÆÄ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÉ¾È½¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¾¼ÏÂ¥¹¥Ýº¬Àº¿ÀÏÀ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼ã¼ê¤¬¤È¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¾¾ÅÄ¤À¤¬¡¢1·³¤É¤³¤í¤«¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°úÂà¤Ê¤é»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Éüµ¢¤Î²ÄÇ½ÀÂç
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¾¾ÅÄÀë¹À¤ÎÉüµ¢Àâ¡£ºò¥ª¥Õ¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ò½³¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤·¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2·³¤Ç¤¹¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£ËÜ¿Í¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¡¢¸µµ¤¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡£
£Á¡¡°úÂà¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Éüµ¢¤Ï¤¹¤Ç¤ËàÆâÄêá¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£µåÃÄ¤Ï¥³¡¼¥Á¡¢¾¾ÅÄ¥µ¥¤¥É¤Ï´ÆÆÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
£Â¡¡ºÇ¶á¤Ï»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¥¼¥í¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾ï¤ËÍ¥¾¡¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
£Ã¡¡¤¿¤À¡¢Ã¯¤è¤êº£¤Î¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¸Ç¤á¤ë¥³¡¼¥Á¿Ø¼¡Âè¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ½ª·èÃÇ¤ÏÂ¹ ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀì¸¢¤À¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¿È¤Ï°ìÅÙ¡¢³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÊÂ¤ß¤Î4·³ÊÔÀ®¤ÇÁª¼ê°éÀ®¤Î´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ¾ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ÂÎÏÇÉ¤Î»Ø´ø´±¤ò¾·¤¤¿¤¤¤È¡£
£Á¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÏÃ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£Â¡¡¤¢¤ÎµåÃÄ¤ÏÍ½»»¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£º£µ¨¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÇ¯Êð6²¯5000Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÇÍÞ¤¨¤Î¥ª¥¹¥Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤â¡¢µåÃÄ´´Éô¤¬¤ª»Ç¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ê°Â¤¤¶â³Û¤Î¡ËÏÃ¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
£Ã¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼µé¡£
ÅÄÃæ¾Âç¤¬NPBºÇ¹â³Û¤ÎÇ¯Êð9²¯±ß¡Ê2Ç¯·ÀÌó¡Ë¤Ç³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤¬2021Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡¢ÀçÂæºâ³¦¤Ë¤ÏÉÔ²º¤Ê±½¤¬......
¥Ç¥¹¥¯¡¡µÕ¤Ë»ñ¶âÌÌ¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤Î¶ìÀï¤Ç¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÀÖ»ú·è»»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·¤À¤Í¡£
£Á¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤ÏÆüËÜµå³¦Éüµ¢»þ¤Î·ÀÌó¤¬Ç¯Êð9²¯±ß¡Ê2Ç¯·ÀÌó¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÇ¯ÊðÈ¾¸º¤Ç1Ç¯·ÀÌó¡£ÅêµåÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£Â¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢µåÃÄ¤ÎÀè¹Ô¤¼«ÂÎ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤è¡£ÀçÂæ¤Î·ÐºÑ³¦¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÇä¤ê´ØÏ¢¤Î±½¤¬¤Á¤é¤Û¤é½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ã¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Î²øÃÌ¤Ç¤¹¤Í......¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»°ÌÚÃ«¹À»Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊ¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Û¤ÉIT´ë¶È¤¬µåÃÄ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤â¤·¿ÈÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤ÏÂ¾¶È¼ï¤«¤â¡£
Ãæ4Æü¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ7²ó¤ÏÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿Íµ¤¤âÈ´·²¤ÊDeNA¤ÎÄ¶Í¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£1Ç¯·ÀÌó¤æ¤¨¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æµî½¢¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦
¥Ç¥¹¥¯¡¡Æ±¶È¼ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢DeNA¤Ç¤ÏÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÆÆüÇÉ¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Í¡£
£Á¡¡ÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¡Ê»ÊË¡¤Ç¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¿È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µåÃÄ¤âÁêÅöÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¡£
£Â¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤½¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êÅöÌÌ¤ÏÆüËÜ¤Ë¹ü¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤·Á¤À¤±¤É¡¢Íèµ¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
£Ã¡¡º£µ¨¤ÏÇ¯Êð4²¯±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Âç·¿·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤Ë²ò¸Û¤·¤¿Á°½êÂ°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤ò¥Ð¥¦¥¢¡¼Â¦¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³Ê°Â·ÀÌó¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Íèµ¨¤ÎÇ¯Êð¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÉÝ¤¤¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¹¤Ç¤ËÂåÍý¿Í¤È³ÆµåÃÄ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡£
£Á¡¡ËÜÌ¿¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¤½¤ì¤Èºå¿À¤â±½¤Ë¤Ï¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Â¡¡µð¿Í¤Ï¤â¤¦¡¢ÂçËç¤Ï¤¿¤¤¤ÆÄ¶ÂçÊª¤ò³Í¤ë¤è¤¦¤ÊµåÃÄÍ½»»¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£
£Ã¡¡¤¿¤Àºå¿À¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÌäÂê¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤ä³ô¼ç¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡ºå¿À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÁª¼ê¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¯¥µ¤¤¡×¤È¿äÍý¤·¤Æ¤¤¤ë......Åª¤ÊÏÃ¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Í¤¨¡£
£Á¡¡³Î¤«¤Ë²øÃÌ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏºîÀïÌÌ¤Ë¤¢¤Þ¤ê´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£Â¡¡ÂÇ½ç¤äÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ£°æ¾´¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
£Ã¡¡µÕÅ¾¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤ÎÅê¼ê¤Ï¡û¡û¡¢¼éÈ÷ÊÑ¹¹¤Ï¢¢¢¢¤Ç¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ£°æ¥³¡¼¥Á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¡¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¡£¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÎµåÃÄ¿Í»ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¼èºà´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò