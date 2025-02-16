¼ÒÆâÎø°¦¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤ÎËÜ²»£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡
¼ÒÆâÎø°¦¤Ï±£¤¹¤Ù¤¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¸ø³«¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÏÃÂê¡£¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃËÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâÎø°¦¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤ÎËÜ²»£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¼þ°Ï¤«¤éÊÑ¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Æó¿Í¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æ±Î½¤¬¡¢Æó¿Í¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Î»þ¤ËÎÙÆ±»Î¤ÎÀÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤Êµ¤¤Î¸¯¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¼Â¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¸µ¥«¥Î¤¬¤¤¤ë
¸µ¥«¥Î¤ÎÂ¸ºß¤òÈà½÷¤Ë±£¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÊÌ¤ìÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸µ¥«¥Î¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Î¶á¤¯¤Ç¸µ¥«¥Î¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¼ÒÆâ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤¤
½÷À¼Ò°÷¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬·ù¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î½÷À¼Ò°÷¤«¤éÅÊ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÉâµ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÂÐ±þ¤òÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÈà½÷¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ë°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À
ÃËÀ¤¬¡Ö¥Ç¥¤ëÈà½÷¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¾ì¹ç¡¢»Å»ö¾å¤Î¥ß¥¹¤ä¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÇÈà½÷¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¿É¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎÈà»á¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Èà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Èó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Í¥¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥â¥Æ¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ò¥¬¥ß¤¬ÉÝ¤¤
Éâ¤¤¤¿ÏÃ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤¬¤¤¤ëÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î¾å»Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿¦¾ì¤Ç¸ø»äº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¼ÒÆâÎø°¦¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ø»ß¤¹¤ëÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤À¤«¤é¡£¼ÒÆâÎø°¦¤¬¥Ð¥ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æó¿Í¤È¤â¸ø»äº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¤â¤·¤âÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢Èà½÷¤¬²ñ¼Ò¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë
¼ÒÆâÎø°¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢²ñ¼Ò¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï½÷À¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤è¡£¡×¤È±½¤µ¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÈà½÷¤¬½÷»Ò¼Ò°÷¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦
±½ÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷À¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ÎÏÃÂê¤ÏÂç¹¥Êª¡£¡ÖÊÑ¤Ë±½¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¿É¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò¶ËÈë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ²»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡Û¼þ°Ï¤«¤éÊÑ¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Æó¿Í¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æ±Î½¤¬¡¢Æó¿Í¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Î»þ¤ËÎÙÆ±»Î¤ÎÀÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤Êµ¤¤Î¸¯¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸µ¥«¥Î¤ÎÂ¸ºß¤òÈà½÷¤Ë±£¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÊÌ¤ìÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸µ¥«¥Î¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Î¶á¤¯¤Ç¸µ¥«¥Î¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¼ÒÆâ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤¤
½÷À¼Ò°÷¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬·ù¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î½÷À¼Ò°÷¤«¤éÅÊ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÉâµ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÂÐ±þ¤òÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÈà½÷¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ë°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À
ÃËÀ¤¬¡Ö¥Ç¥¤ëÈà½÷¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¾ì¹ç¡¢»Å»ö¾å¤Î¥ß¥¹¤ä¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÇÈà½÷¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¿É¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎÈà»á¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Èà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Èó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Í¥¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥â¥Æ¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ò¥¬¥ß¤¬ÉÝ¤¤
Éâ¤¤¤¿ÏÃ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤¬¤¤¤ëÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î¾å»Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿¦¾ì¤Ç¸ø»äº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¼ÒÆâÎø°¦¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ø»ß¤¹¤ëÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤À¤«¤é¡£¼ÒÆâÎø°¦¤¬¥Ð¥ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æó¿Í¤È¤â¸ø»äº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¤â¤·¤âÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢Èà½÷¤¬²ñ¼Ò¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë
¼ÒÆâÎø°¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢²ñ¼Ò¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï½÷À¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤è¡£¡×¤È±½¤µ¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÈà½÷¤¬½÷»Ò¼Ò°÷¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦
±½ÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷À¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ÎÏÃÂê¤ÏÂç¹¥Êª¡£¡ÖÊÑ¤Ë±½¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¿É¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò¶ËÈë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ²»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë