ËÌµþ¸ÞÎØàÂçÀ¼±çáÌäÂê¡¡ÁÈ¿¥°Ñ¥³¥í¥ÊÃ´Åö¤¬¼«¿®¤Î²óÅú¡ÖÅÔ»ÔÁ´ÂÎ¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷ÂÐºöÉôÌç¤ÎÉû¼çÇ¤¤òÌ³¤á¤ë²«½Õ»á¤Ï£·Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¥µ»²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼±ç¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔµÒ¤Î¤ß¤Î´ÑÀï¤Ë¸ÂÄê¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Áª¼ê¡¦´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥ì¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Êµ¬Â§½¸¡Ë¤Ç¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤µ¤ºÇï¼ê¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¡Ö¾·ÂÔµÒ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡
¡¡²«»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÂç²ñ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²ñ¾ì¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤Ë¤¢¤ë¾õ¶·¡×¤ÈËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¼çÄ¥¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö´ÑµÒ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤ä£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°Àþ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢Âð¸å¤â£±½µ´Ö¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö´ÑµÒ¤Ï¡Ê¥Ð¥Ö¥ë¤Î¡Ë³°¤Ë¤¤¤ë»þ¤â°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÔ»ÔÁ´ÂÎ¤¬°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£