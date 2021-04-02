¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¤Ï¤Ê¤¼»ÔÌ±¤Ë½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¶ÃØ³¤Î¡Ö»¦Ù¤¤ÎÎò»Ë¡×
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÎ®·ì¤Î»öÂÖ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²·î£±Æü¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿¹ñ·³¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¥Ç¥âÂâ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ·³¤È·Ù»¡¼£°ÂÉôÂâ¤¬¼ÂÃÆ¤Ç¹¶·â¡£º£Æü¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢500¿Í°Ê¾å¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é»¦³²¤¹¤ëÌÜÅª¤Çí´í°¤Ê¤¯½Æ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¾å´±¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»¦¤»¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã¦ÁöÊ¼»Î¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊýÅª¤Ë¿Í¡¹¤ò»ÄµÔ¤Ë»¦³²¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¡Ö´ÊÃ±¤Ë¡×¹ñÌ±¤ò»¦Ù¤¤¹¤ë¤Î¤«¡©
»¦Ù¤¤¬¡ÖÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡×¤ÎÀïÆ®½¸ÃÄ
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÏÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë¤Î£³Ç¯¸å¤Î1948Ç¯¤Ë¥Ó¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¹ñ·³¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë1962Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¥Í¡¦¥¦¥£¥ó·³»öÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÎäÀï´ü¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´üÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¹ñ·³¤Ï¥Ó¥ë¥Þ¹ñÆâ¤Ç·¯Î×¤¹¤ëÆÃ¸¢½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë·³ÆâÉô¤Î´Æ»ë¡¦ÅýÀ©¤Ï¸·¤·¤¯¡¢·ëÂ«¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¡£
¥Í¡¦¥¦¥£¥óÆÈºÛÀ¯¸¢¤Î´Ö¡¢¹ñ·³¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë20¥°¥ë¡¼¥×°Ê¾å¤â¤¢¤ë¾¯¿ôÌ±Â²³ÆÇÉÄñ¹³ÁÈ¿¥¤È¤ÎÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±¹ñ¤Ç¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Î¥Ó¥ë¥ÞÂ²¤¬Ìó£·³ä¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î£³³ä¤¬¾¯¿ôÌ±Â²¤À¡£
¾¯¿ôÌ±Â²³ÆÇÉ¥²¥ê¥é¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤Æ£²¤Ä¤Î·ÏÅý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±¤Ä¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡Ö¥Ó¥ë¥Þ¶¦»ºÅÞ·Ï¤ÎÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¡×³ÆÇÉ¤Ç¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¥¿¥¤¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡ÖÈ¿º¸Íã·Ï¤ÎÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¡×³ÆÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾¯¿ôÌ±Â²³ÆÇÉ¥²¥ê¥é¤È¹ñ·³¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¤¤ï¤á¤Æ²×Îõ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¹ñ·³¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¾¯¿ôÌ±Â²·Ï½»Ì±¤âÂ¿¿ô»¦Ù¤¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¹ñ·³¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¾ï¤Ë¼ÂÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿·³Ââ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»¦Ù¤¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤ÎÀïÆ®½¸ÃÄ¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
1988Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Ç¤â¡¢¿ôÀé¤ÎÌ±¤ò»¦³²¤·¤¿
ÎäÀïËö´ü¤Î1988Ç¯¡¢·³»öÆÈºÛÂÎÀ©¤ÎÂÇÇË¤òµá¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÌ±¼ç²½±¿Æ°¡Ê8888Ì±¼ç²½±¿Æ°¡Ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Í¡¦¥¦¥£¥ó¤ÏÂà¿Ø¤¹¤ë¡£¤¬¡¢¹ñ·³¤ÏÌ±¼çÇÉ¤Î¥Ç¥â¤òÉðÎÏ¤ÇÃÆ°µ¤·¡¢¿ôÀé¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ±¼çÇÉ¥Ç¥â»¦Ù¤¤ò¡¢¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ê1989Ç¯¤Ë¹ñÌ¾²þ¾Î¡Ë¹ñ·³¤Î¾åµé´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÌ±¼çÇÉ»¦Ù¤¡×¤Î¤È¤¡¢¼ã¼ê¾¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢1990Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¥Á¡¼Î¨¤¤¤ëÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÏ¢ÌÁ¡ÊNDL¡Ë¡×¤¬°µ¾¡¤¹¤ë¤¬¡¢·³»öÀ¯¸¢¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤òÇ§¤á¤º¡¢Ì±¼çÇÉÃÆ°µ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
·³»öÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤Î¹ñ²ÈË¡Ãá½ø²óÉüÉ¾µÄ²ñ¡ÊSLORC¡ËµÄÄ¹¡Ê¹ñ²È¸µ¼ó¡Ë·ó¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ï1988Ç¯¤«¤é92Ç¯¤Þ¤Ç¤ò¥½¥¦¡¦¥Þ¥¦¥ó¤¬¡¢1992Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¤ò¥¿¥ó¡¦¥·¥å¥¨¤¬Ì³¤á¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢1997Ç¯¤Ë·³»öÀ¯¸¢¤ÎºÇ¹âµ¡´ØSLORC¤Ï¡¢¹ñ²ÈÊ¿ÏÂÈ¯Å¸É¾µÄ²ñ¡ÊSPDC¡Ë¤Ë²þÁÈ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2007Ç¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤âµ¾À·¤Ë
2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â·³»öÀ¯¸¢¤Î»ÙÇÛ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¹ñÆâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬È¯À¸¤·¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ëÁÎÎ·¤âÂ¿¿ô¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÁÎÎ·¤ÎË¡°á¤Î¿§¤«¤é¡Ö¥µ¥Õ¥é¥ó³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤··³»öÀ¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤âË½ÎÏ¤ÇÃÆ°µ¤·¡¢¿ô½½¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºàÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÄ¹°æ·ò»Ê»á¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¹ñ·³Ê¼»Î¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2010 Ç¯¤ËºÆ¤ÓÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÏ¢ÌÁ¡ÊNDL¡Ë¡×¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÉÔÀµÁªµó¤À¡×¤È¤·¤ÆÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡¢¹ñ·³¤Î»Ù»ý´ðÈ×À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏ¢Ë®ÃÄ·ëÈ¯Å¸ÅÞ¡ÊUSDP¡Ë¡×¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢2011Ç¯¤ËSPDC¤¬²ò»¶¤·¤ÆÌ±À¯°Ü´É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢USDPÅÞ¼ó¤À¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥ó¡¦¥»¥¤¥óÁ°¼óÁê¤¬ÂçÅýÎÎ¡Ê¹ñ²È¸µ¼ó¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Æ¥¤¥ó¡¦¥»¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¿¥ó¡¦¥·¥å¥¨¤Ë¶á¤¤¸µ·³¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢NDL¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿À¯¸¢¤Ï¡ÖÌ±À¯¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¤¥ó¡¦¥»¥¤¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢Ì±¼çÇÉ¤È¤ÎÏÂ²ò¤ò¿Ê¤á¤¿¡£2015Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏNDL¤¬¾¡Íø¤·¡¢Íâ16Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¡¼¥Á¡¼¤éNDLÃæ¿´¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢É½¸þ¤¤Ï¡ÖÌ±À¯¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ·³¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Á¡¼¤éÌ±¼çÇÉÀªÎÏ¤â¡¢¹ñ·³¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ó¡¦¥·¥å¥¨À¯¸¢»þÂå¤Î2008Ç¯¤Ë¿··ûË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö³ÆµÄ²ñ¤Î£´Ê¬¤Î£±¤ÎµÄÀÊ¤ò·³¿ÍÏÈ¤È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤¬¹ñËÉÁê¡¢ÆâÌ³Áê¡¢¹ñ¶Áê¤Ê¤ÉÉðÎÏ¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë³ÕÎ½¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¡×¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤Ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤ËÁ´¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÀ¯¼£µ¡¹½¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ·³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±·ûË¡¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Á¡¼¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¡Ö³°¹ñÀÒ¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤ÈÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Îµ¬Äê¤âºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2016Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿NLD¼çÆ³¤ÎÊ¸Ì±À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢NLDÅÞ¼ó¤Î¥¹¡¼¥Á¡¼¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¹ñ²È¸ÜÌä¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÀ¯¼£¤Ï¥¹¡¼¥Á¡¼¹ñ²È¸ÜÌä¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ·³¤âÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±£Á³¤¿¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤¬¡¢2011Ç¯¤Î¥¿¥ó¡¦¥·¥å¥¨°úÂà¤Ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤ÎÃÏ°Ì¤ò·Ñ¤¤¤À¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¡£Èà¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Î»Ø´ø´±¤À¡£
¾¯¿ôÌ±Â²¤ÎµÔ»¦¤ò¡¢¥¹¡¼¥Á¡¼¤é¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
²×Îõ¤ò¶Ë¤á¤¿¾¯¿ôÌ±Â²¤Ø¤ÎÃÆ°µ
¹ñ·³¤Ë¤è¤ë»¦Ù¤¤ÏÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Â¼¤Ø¤ÎÊü²Ð¡¢Î«Ã¥¡¢¹ñ·³Ê¼»Î¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¥ì¥¤¥×¡¢ÆýÍÄ»ù¤Î»´»¦¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Þ¤µ¤ËÌ±Â²¾ô²½¤½¤Î¤â¤Î¤ÎµÔ»¦ºîÀï¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹ñ·³¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Á¡¼¹ñ²È¸ÜÌä¤éÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄÉÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈùÌ¯¤ÊÎÏ´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ 2020 Ç¯11·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏNLD ¤¬ºÆ¤Ó°µ¾¡¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñ·³¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÌ±À¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÙËâ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ï¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎºÂ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Á¡¼¤¬À¯¼£Åª¼è°ú¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎºâÈ¶¤È¤¤¤¦¸½¾õ
¤³¤¦¤·¤Æ·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ì±À¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ñ·³¤¬Î¢¤Î¸¢ÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ·³¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¤ï¤á¤ÆË½ÎÏÅª¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÃÆ°µ¤¹¤ëËÜ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ·³¤ÏÌó50Ëü¿Í¤â¤ÎÊ¼ÎÏ¤ò»ý¤Ä¶¯Âç¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¼£°ÂÉôÂâ¤â¤½¤Î»Ø´ø²¼¤Ë¤¢¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Î¹ñ¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹Û¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢·úÀß¶È¡¢Âçµ¬ÌÏÇÀ¾ì¡¢³Æ¼ïÀ½Â¤¶È¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¡¢¤µ¤é¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢ÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²ÂçºâÈ¶¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·ÐºÑ¸ø¼Ò¡ÊMEC¡Ë¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·ÐºÑ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊMEHL¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñ·³¤Î»Ø´ø²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñ·³¼«¿È¤¬¹ñÆâºÇÂç¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò¸Ø¤ëºâÈ¶½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÃÏ¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î£²¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï£³·î25Æü¡¢À©ºÛ¤ò»ØÄê¤·¤¿¡£
·³¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
£³·î28ÆüÉÕ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯·¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬Êó¤¸¤¿¹ñ·³¾¹»¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¹»¡¦Ê¼»Î¤ÎÂçÈ¾¤Ï¹ñ·³¤Î»ÜÀß¤Ëµï½»¤·¡¢ÁÈ¿¥ÆâÉô¤Ç¤ÏÅ°Äì¤·¤¿³ÖÎ¥¡¢´Æ»ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·³¿Í¤ÏÆÃ¸¢³¬µé¤È¤·¤Æ·³ÆâÉô¤Ç¤Îº§°ù´Ø·¸¤¬Â¿¤¯¡¢¶¹¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·³¿Í¤¿¤Á¤Ï¹ñ·³¤¬À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´ÍýÀï¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÌç¤¬¡¢¡ÖÌ±¼çÇÉ¤ÏÈÈºá¼Ô½¸ÃÄ¡×¡Ö³°¹ñ¤¬È¿Íð¤òÀðÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î±¢ËÅÏÀ¤òÆâÉô¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ë¥È¶µÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´ÉÍý¡¦ÀöÇ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢¸½ÃÏ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¹ñÌ±¤Ø¤Î»Ä¹ó¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÉ¬Á³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³Éô¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ñ·³»ØÆ³ÁØ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ó¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÆÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢¹ñ·³ÆâÉô¤ÎÎÉ¼±ÇÉ¤ËÃÆ°µÄä»ß¤ä¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Å±²ó¤Ê¤É¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¹õ°æÊ¸ÂÀÏº¡§1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥«¥¤¥í¤òµòÅÀ¤ËÊ¶ÁèÃÏ¤òÂ¿¿ô¼èºà¡£·³»ö¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ØÏ¢¤ÎÃø½ñ¤äµ»ö¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤â¡£ºÇ¿·´©¡ØÄ¶ÃÏÀ¯³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯! ·ãÆ°¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª ¥¿¥Ö¡¼¤ÎÃÏ¿ÞÄ¢¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡ä
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹õ°æÊ¸ÂÀÏº