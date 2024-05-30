俳優の大泉洋が２９日放送の読売テレビ「１周回って知らない話」に出演。現在の順調ぶりからは考えられない、どん底の時代を語った。小学生のころから、クラスの友達を笑わせる人気者だったという大泉。しかし、大学進学を志したところで、人生最初の挫折がやってくる。７歳上の兄と同じく、東京の名門大学を志望したが、２浪しても東京の受験大学はすべて不合格。地元・北海道の大学にした合格できなかったという。「２年勉