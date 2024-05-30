メ～テレ（名古屋テレビ） 「闇バイト」の入り口になったのは、「LINE公式アカウント」でした。愛知県警は30日、“闇バイト”を募集したなどとして24歳の男を逮捕しました。男は、180以上の公式アカウントを使い分けていたとみられています。 職業安定法違反などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県狭山市の会社役員、広瀬大祐容疑者(24)です。 警察によりますと、広瀬容疑者はおととし9月、SNSのメッセージ機能を