Jatindra DashAnnie Banerji［ゴランサラ（インド）１６日トムソン・ロイター財団］ - ディナバンドゥ・サフさん（４１）は、空腹にさいなまれ、１日中監視カメラに見張られた部屋に閉じ込められていた。カンボジアでの就職斡旋詐欺に引っかかったサフさんは、インドに戻って家族に再会できる日が来るのかと嘆きつつ、幾晩も眠れぬ夜を過ごした。サフさんは昨年６月、データ入力オペレーター募集の話に飛びついた。職場