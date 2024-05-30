「King＆Prince」高橋海人（25）が30日、グループの公式X（旧ツイッター）で、永瀬廉（25）が右耳のケガにより一時休養することを発表したことを受けてコメントした。永瀬は29日の公演準備の際に右耳を負傷。めまいの症状が見られたため、病院で検査を受けたところ、耳内にも傷が見られたため手術を受けた。このため、29、30日に予定されていた公演出演を見合わせることを発表。高橋が1人で出演した。こうした事態を受け、高