タリーズコーヒージャパンは、運営するオンラインストアで第三者による不正アクセスにより、登録者の個人情報の一部が流出した可能性があると発表しました。タリーズコーヒージャパンによりますと、流出した可能性があるのは「タリーズオンラインストア」に登録している人の氏名や住所、生年月日、電話番号に加え、クレジットカード番号などの個人情報で、今月20日に警視庁からの連絡で発覚したということです。オンラインストアの