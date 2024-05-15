なぜ戦争が起きるのか？地理的条件は世界をどう動かしてきたのか？「そもそも」「なぜ」から根本的に問いなおす地政学の入門書『戦争の地政学』が重版を重ね、5刷のロングセラーになっている。地政学の視点から「戦争の構造」を深く読み解いてわかることとは？一帯一路とは何か、ロシアと中国の決定的な違い中国が追求する世界戦略は、現在のところ「一帯一路」の概念によって説明されることが多い。一帯一路とは、中国を起点と