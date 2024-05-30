SNSで「ズボラ副業」などとうたい、いわゆる“闇バイト”の実行役を募集したなどの疑いで24歳の男が逮捕されました。男が仲間を募り企てたとみられるのは、ポストに投函したチラシを使った“詐欺”でした。◇「家賃に関する重要なお知らせ」ポストに投函（とうかん）されたたった1枚のチラシだけで、お金をだまし取られる被害がありました。捜査関係者によると、職業安定法違反などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県の会社役員