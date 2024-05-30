34歳で余命宣告を受けたYouTuberのミミポポ（38）が抗がん剤治療の結果、まつげと眉毛はどうなったのかを明かした。【映像】ウィッグを外したミミポポミミポポは26歳の時、ステージ0の乳がんを告知され、一時は腫瘍が小さくなったものの、徐々に大きくなり、34歳の時に、およそ2カ月の余命宣告を受けていた。2023年8月のブログには、頭皮冷却の結果毛根が守られ脱毛が止まっている、毛量が少ない時の写真をアップ。26日にYouTu