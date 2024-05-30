広島県内の商業施設で、客の女性にナイフを突きつけ、現金を奪ったとして、無職の男が逮捕されました。「強盗」の疑いで現行犯逮捕されたのは、広島県廿日市市の無職、谷澤紘一容疑者です。警察によると、谷澤容疑者は午後1時すぎ、廿日市市の商業施設内にある飲食スペースに座っていた大学生の女性に対し、背後から刃渡り9センチほどのナイフを突きつけ金を要求。現金およそ5000円を奪った疑いです。谷澤容疑者は犯行からおよそ15