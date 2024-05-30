千葉テレビ（チバテレ）は30日、公式サイトで文書を発表。元雨上がり決死隊の宮迫博之（54）28日に自身のYouTubeチャンネルで「5年以上ぶりの地上波復帰決定」などと、同局の番組に出演すると告知していた件について「当番組の放送の予定はありません」と否定した。チバテレは「放送される番組の内容は事前に当社内で審査をしております。外部の制作会社が制作する番組については、番組の内容や出演者などを事前に通告していただき