気象庁によると、31日午前4時46分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定される。この地震による津波の心配はないという。［震度3以上が観測された市町村］■震度4熊本県：八代市、宇城市、上天草市鹿児島県：長島町■震度3熊本県：熊本市南区、宇土市、美里町、西原村、御船町、嘉島町、甲佐町、氷川町、水俣市、天草市、芦北町、