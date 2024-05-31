まぁ当然でしょうね秋篠宮家の次女・佳子さま（29）をめぐる「お相手候補」報道が相次いでいる。昨年末に29歳になられて以降、宮内庁内では「そろそろ婚約も」と取り沙汰されてきたとされる。実態はどういったものなのだろうか。【独占入手 写真46枚】「パーティーにお出かけ？」色気あふれるドレッシーな眞子さんと、笑顔で手をつなぐ圭さん小室夫妻のNY生活の現在の様子を見る「週刊新潮」「週刊現代」など複数のメディア