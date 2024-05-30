「明菜さんはアイドル時代から、お気に入りのアニメキャラクターのものまねをするのが好きでした。そのため、“また声優をやってみたい”とかねて周囲に話してきたそうです」（音楽関係者）今月デビュー42周年を迎え、7月に6年半ぶりとなるディナーショーを開催する中森明菜（58）。完全復活に向けて動き始めている彼女だが、先日、所属事務所は一部スポーツ紙の取材に対し、《歌手、声優、俳優などご縁がある限り、前向きに検討さ