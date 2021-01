『ザ・ボーイズ』ホームランダーVS『ゲーム・オブ・スローンズ』ジョフリー、ヴィラン度が高いのはどっち？

海外ドラマにはこれまでに数多くの忘れられないヴィランが描かれてきたが、米Amazonによる『ザ・ボーイズ』の堕落したスーパーヒーロー、ホームランダー(アントニー・スター)と、米HBOの『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョフリー・バランシオン(ジャック・グリーソン)が比較されることが多いのだという。今回、ホームランダー役のアントニーが、そのどちらのヴィラン度が高いか答えた。

米Comicbook.comのインタビューに答えたアントニーは、「新型コロナウイルスで事態が悪化し続けていて、長いことロサンゼルスに閉じ込められているから、『ゲーム・オブ・スローンズ』を全部観直したんだ」と、再び『ゲーム・オブ・スローンズ』を鑑賞したと明かした。

そして、「忘れていたのか、気づかなかったのかもしれないけど、どれほどジェフリーを演じた俳優(ジャック・グリーソン)が素晴らしいか改めてわかったよ」と語り出し、ホームランダーとジョフリーを比較して自分なりの意見を述べた。

「(ホームランダーとジョフリーの)大きな違いについて言えるのは、ホームランダーは自分の間違いを補おうとしているところだ。ジョフリーとは全然違う。彼には人間性が完全に欠けているし、そうなってしまった理由もない。二人を比較したら、ジョフリーには絶対共感できないよね。ホームランダーは邪悪で卑劣だと思うけど、シーズン1の卓越した脚本とシーズン2で創り上げた楽しい選択肢のおかげで、ホームランダーにはサイコパスだけではない、それ以上の何かを目にできる瞬間もあったんじゃないかな。ホームランダーは嫌われてもしょうがない男だけど、時々彼に共感してしまう瞬間があるんだ。"彼は自分の息子を助けようとしているんだな"とかね」

ホームランダーにはジョフリーになかった人間性が残っていて、心の底からは憎めない部分もあるとコメントしたアントニーだが、シーズン2の最終話ではホームランダーは暴走し、シーズン3では原作コミックスの悪名高きエピソードが取り上げられると報じられていることから、新シーズンではホームランダーの共感できる側面は影を潜めそうだ。

『ザ・ボーイズ』はAmazon Prime Videoにてシーズン1&2が配信中。(海外ドラマNAVI)

