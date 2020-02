『グッド・ワイフ』出演キャストはここで会える！出演作品まとめ

米CBSで2009年から2016年まで7シーズンにわたり放送されたリーガルドラマ『グッド・ワイフ』。日本でもTBS系ドラマ『グッドワイフ』として常盤貴子主演でリメイクされた人気作だが、本作の見どころは女性の自立と、時代を象徴するようなトラブル絡みの訴訟を法廷で解決していくというストーリーの面白さだけではない。出演するキャラクターがそれぞれ「善」と「悪」を持ち合わせているという人間らしさも魅力ではないだろうか。そんな人間味あふれるキャラクターを演じる個性際立つメインキャスト7人の出演作をご紹介しよう。

ジュリアナ・マルグリーズ(アリシア・フロリック役)

ロースクールを首席で卒業後、州検事の夫と二人の子どもに恵まれ、専業主婦として家庭を支えてきたが、夫がスキャンダルで失職したのを機に、13年ぶりに弁護士に復職することになる。浮気をした夫を許してやり直そうと思う気持ちと、頼りがいのある友人で上司のウィルを想う気持ちとの間で揺れながら、自立を求めて進んでいく――。





ジュリアナは1994年にスタートした『ホット・ゾーン』などの話題作に出演している。

ジョシュ・チャールズ(ウィル・ガードナー役)

アリシアの学生時代からの友人で有能な弁護士。彼女の弁護士としての能力を高く評価し、法律事務所に雇う。アリシアに特別な感情を抱いている。



1989年公開のロビン・ウィリアムズ主演映画『いまを生きる』や2003年公開のアクション映画『S.W.A.T.』に出演。シーズン1からシーズン5まで『グッド・ワイフ』にレギュラー出演し、『ウェット・ホット・アメリカン・サマー』シリーズやシーズン3に出演。昨年米Showtimeで放送された、ラッセル・クロウがFOXニュースのロジャー・エイルズに扮するミニシリーズ『The Loudest Voice(原題)』にも登場した。

最新作としては、Netflixで『Away(原題)』が待機中。多国籍チームを率い、人類初となる有人火星探査に挑むエマ・グリーン(ヒラリー・スワンク)が、地球に残した愛する夫と娘を想いながら、遠く離れた宇宙で危険な任務にあたるが...。不可能に思われるような難しいことを成し遂げるために、互いに助け合うことの大切さ、愛や希望という壮大なテーマが描かれる。ジョシュはマットという役名でレギュラー出演する。

クリスティーン・バランスキー(ダイアン・ロックハート役)

弁護士事務所の共同経営者。男社会を生き抜くタフな弁護士で独身。頭脳明晰でリベラル派、経営難の事務所のために、必死に立ち回っている。優秀なアリシアに一目置いている。



スピンオフの『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』でレナードの母親役を存在感たっぷりに演じた。現在、今年配信予定の『The Good Fight』シーズン4を製作中で、シンシア・ニクソン(『SEX AND THE CITY』)やタイッサ・ファーミガ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)らと共演する『ダウントン・アビー』クリエイターが手掛ける全10話の歴史ドラマ『The Gilded Age(原題)』も待機している。

マット・ズークリー(ケイリー・アゴス役)

弁護士事務所にアリシアと同時期にアソシエイト候補として採用されるが、アリシアが正式に選ばれたためクビになってしまう。その後検事局で職を得るが、やはり古巣に戻ってくることに――。



マットの俳優デビューは2000年。大ヒットドラマ『ドーソンズ・クリーク』のスピンオフとして2000年に放送された『Young Americans(原題)』のレギュラーキャストに抜擢されるも、8話の放送を経て打ち切りになってしまう。その後『ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ』にカムバック。

そして、2018年からは医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』の主演に抜擢され、正義感が強く、患者を救うために冷静かつ的確な判断を下す、シニア・レジデントのコンラッド・ホーキンスを演じている。現在シーズン3を米FOXで放送中。





クリス・ノース(ピーター・フロリック役)

アリシアの夫。州検事だったが、セックススキャンダルと収賄容疑により辞職に追い込まれる。刑務所に入るが無罪となり、家庭に戻ろうとするもアリシアから別居を求められ...。



1990年に始まった『SEX AND THE CITY』の主人公キャリーの恋人ミスター・ビッグ役でも有名だが、こちらも全6シーズンだけでなく、続編となる映画2作にも登場している。



『グッド・ワイフ』出演後は、"中東版ゴッドファーザー"といわれる米FXのドラマ『タイラント −独裁国家−』や、Netflixの連続爆弾魔ユナボマーとFBIの闘いを追う『GONE/ゴーン』など多くのドラマで活躍している。

アーチー・パンジャビ(カリンダ・シャルマ役)

弁護士事務所で働く有能な調査員。クール・ビューティを武器に、あらゆる場所に潜り込み情報を入手する。アリシアやケイリーの危機を何度か救ったかわからないほどで、縁の下の力持ち的存在。視聴者にもファンが多い。





1993年から多くのTVドラマにゲスト出演を重ねながら、『ベッカムに恋して』や『マイティ・ハート/愛と絆』などの映画に登場。2009年に『グッド・ワイフ』に出演したアーチーは2015年のシーズン6まで存在感ある演技をみせるも降板。その後『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』や『ブラインドスポット タトゥーの女』などの人気作に出演を重ねた。



マーク・ラファロが一人二役で主演する米HBOの新作ミニシリーズ『I Know This Much Is True(原題)』の配信を今年4月に控えている。本作は米作家ウォーリー・ラム著の「この手のなかの真実」をドラマ化したもので、20世紀後半のアメリカを舞台に、統合失調症の兄トーマスと彼を支える双子の弟ドミニクの試練と不幸に満ちた人生を描く。アーチーはドミニクの精神分析医パテル医師に扮する。

この投稿をInstagramで見る A little taste of "I Know This Much is True" coming to @HBO this April! Mark Ruffalo(@markruffalo)がシェアした投稿 - 2020年 1月月17日午前6時51分PST

アラン・カミング(イーライ・ゴールド役)

ピーターが州検事選挙に再出馬するために雇った選挙コンサルタント。事務所のビジネスパートナー。



スコットランド出身のアランは、イギリスのTVドラマを中心に活躍していたが1995年クリス・オドネル主演映画『サークル・オブ・フレンズ』で米ショービズ界に進出。同年ピアース・ブロスナンがジェームズ・ボンドを演じる『007/ゴールデンアイ』、翌年グウィネス・パルトロー主演映画『Emma エマ』などのヒット作に出演。1998年にはブロードウェイミュージカル「キャバレー」でトニー賞主演男優賞を受賞した。

TV界では、『インスティンクト −異常犯罪捜査−』で主演と製作総指揮を担い、全2シーズンが製作された。



現在、『ヘイヴン』のエリック・バルフォーが主演・監督・脚本を務め、3人の見知らぬ者同士がそれぞれ失ったものを求めて旅をする『Bright in a Hollow Sky(原題)』と、英BBCで放送予定のTV映画『Going Back(原題)』が待機中だ。

Photo:『グッド・ワイフ』(C) MMXIX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.『ER 緊急救命室』© NBC Universal, Inc.『ダイエットランド』(C) Erik Madigan Heck/AMC『ホット・ゾーン』(c)National Geographic『ウェット・ホット・アメリカン・サマー:あれから10年』©Saeed Adyani/Netflix『マスターズ・オブ・セックス』(C) Sony Pictures Television Inc. and Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』(c) Warner Bros. Entertainment Inc./『ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ』Saeed Adyani/Netflix/『レジデント 型破りな天才研修医』(c)2018 Fox and its related entities. All rights reserved./『タイラント-独裁国家-』(C) 2015 Fox and its related entities. All rights reserved./『ブラインドスポット タトゥーの女』(c) Warner Bros. Entertainment Inc./『チョコレートドーナツ』© 2012 Music Box Films『インスティンクト −異常犯罪捜査−』(c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.