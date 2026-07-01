移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。今回は、通勤・通学で利用する電車で見かけた迷惑行為に対し、“ある一言”で状況が一変したという2人のエピソードを紹介する。◆ドア前を占領する“主”にイライラ田中正人さん（仮名・20代）は、毎朝の通学電車で小さなストレスを感