中国地方はこの先も寒暖差がかなり大きいでしょう。明日18日(水)は夕方から中国山地沿いを中心に雪になり、寒くなるものの、今週末は最高気温が20℃前後と4月並みの暖かさになる見込みです。また、季節先取りの暖かさにより今週末はスギ花粉の飛ぶ量が一気に増える可能性があるため、要注意です。

明日18日(水)季節風が強まり寒くなる 夕方から雪や雨に

明日18日(水)は昼前から、中国地方の上空に平地で雪を降らせるレベルの寒気が流れ込む見込みです。

午前中は晴れる所が多いですが、午後は雲が広がり日本海側や中国山地沿いで雪や雨が降る見込みです。西から北の風が強まり、一段と寒くなるでしょう。防寒をしっかり行い、お出かけください。

19日(木)は寒気の流れ込みがおさまり、次第に高気圧に覆われる見込みです。天気は回復に向かい晴れる所が多くなりますが、日中は空気がヒンヤリと感じられるでしょう。

寒さから一転、今週末は20℃前後と4月並みの暖かさ

20日(金)から22日(日)の日中いっぱいは大体晴れて、日ごとに気温が高くなる見込みです。

22日(日)の最高気温は20℃前後と、4月並みの暖かさになるでしょう。積雪の多いところではナダレに警戒が必要です。

朝と昼間の気温差も大きいため、服装を調節するなどして体調管理にお気をつけください。



なお、22日(日)の夜は一部で雨の降り出す所があり、3連休の最終日23日(月・祝)は雨が降る見込みです。

今週末はスギ花粉の飛散が一気に増える恐れ

花粉が飛びやすい日は

・晴れて気温が高い日

・空気が乾燥して、風が強い日

・雨上がりの翌日以降や気温の高い日が2〜3日続いた後

などが挙げられます。



中国地方はわずかながらもスギ花粉が飛んでいます。今週末の季節先取りの暖かさでスギ花粉の飛ぶ量が一気に増える恐れがあるため、注意が必要です。花粉症の方は、マスクやメガネを着用するなどして、花粉を取り込まないよう万全な対策をなさってください。